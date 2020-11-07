اقبال مرتفع من الناخبين صباحا بلجان الرحاب ومدينتي وسط تنظيم متميز

شهدت اللجان الانتخابية بالرحاب ومدينتي بالدائرة السابعة التي تضم أيضا الشروق والتجمع وبدر والقطامية اقبالا مرتفعا من الناخبين في الساعات الاولى من صباح اليوم .

واعرب عدد من سكان الرحاب عن سعادتهم بالتنظيم الرائع والترتيبات باللجان حيث يتم تعريف الناخب برقم اللجنة ورقمه بالكشوف قبل دخولة كما وفر جهاز الرحاب ومدينتي باصات لنقل الناخبين لمقار الانتخاب فيما يتم توزيع الكمامات والمطهرات وتنفيذ التباعد .