السيد عوض: السيسي أعطى أولوية للنهوض بسيناء بعد إهمالها لفترات طويلة

أسفرت نتائج انتخابات مجلس النواب 2020 المرحلة الثانية،عن فوز 3 مرشحين بجنوب سيناء في الجولة الأولى من المرحلة الثانية وهم السيد عوض مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر وفضية سالم عبيد الله مرشحة القائمة الوطنية، وسليمان عطيوي مرشح مستقبل وطن فردي وفاز بمقعد الدائرة الاولي بخليج العقبة.

والسيد عوض هو أحد الفائزئن وهو من أهالي مدينة رأس سدر ويعمل في المحاجر، وكان رئيس لجنة الصناعة في المجلس المحلي لمحافظة جنوب سيناء علي مدار 10 سنوات، استطاع كسب حب المواطنين في مدينة رأس سدر عقب السيول التي ضربت قرية ابوصويرة براس سدر في 2010 في عهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة وقدم المساعدات بالتعاون مع عدد من المؤسسات ورجال الأعمال بمساعدة أهالي القرية المنكوبين،

وعقب ثورة 25 يناير وقف مع أهالي المدينة ورفض تخريب أي من أقسام الشرطة وحافظ علي كل ممتلكات المدينة ولم تتعرض المدينة لأي أعمال تخريبية أو سلب أو نهب.

والسيد عوض هو أيضاً النائب الوحيد حاليا من أبناء وادي النيل في البرلمان الجديد، وباقي الأعضاء في جنوب سيناء من قبيلة المزينة.

"الوطن" حاورت السيد عوض وطرحت عليه بعض القضايا الشائكة في المحافظة لمعرفة موقفه منها.

في البداية: هل المال السياسي كان له دور في نجاحك؟

للأسف المال السياسي لفظ لا يجب أن يطلق من الأساس لأن عمليات بيع الاصوات هي رشوة فعلية ويعاقب عليها القانون، والمتهم الرئيسى بالقضية هو المواطن وليس المرشح لأن المواطن يفرط في حقه من أجل بضعة جنيهات، وعمل النائب ليس وظيفة تحت قبة البرلمان بل هو ممثل الشعب، والمواطن هو من يختار أن يمثله في البرلمان وأرفض تماما النجاح باستخدام المال، فالمواطن الذي يبيع صوته لا يجب أن يكون له حق في التصويت ومن يقتنع بي شخصيا يذهب للانتخابات ومن يريد بيع صوته أفصل ألا يذهب لأنه سوف يرتكب ذنب وما يقوم به بعض الاعضاء لشراء اصوات المواطنين من الطبقات البسيطة شئ غير مقبول وكان أفصل له أن يعرف مطالبهم وأهم قضاياهم لمناقشتها تحت قبة البرلمان. وفي النهاية المواطنين من طابا إلى رأس سدر يعرفون من النائب الذي يستحق التصويت له واختياره.

هل 4 نواب يكفون لتغطية محافظة جنوب سيناء وحل كل مشاكلها؟

نعم 4 نواب يكفون للمحافظة لعدة أسباب أولها أن تعداد السكان بالمحافظة لا يتعد 190 الف نسمة، ثانيا القضايا التي تمس المواطن السينائي معروفة منذ سنوات أبرزها شهادة الجنسية، وتقنين الأوضاع، وبالتالي عدد الأعضاء مناسب جدا لتعداد السكان، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجه النواب هو بعد المسافات بين المدن وبين الوديان والقري والمدن فمساحة المحافظة 30 ألف كيلو متر مربع تقريبا وهي مساحة كبيرة للغاية.

هل كان هناك تدخل أو توجيه للناخبين في الانتخابات البرلمانية؟

الوضع في محافظة جنوب سيناء مختلف عن باقي المحافظات والوعي لدي المواطن السينائي كبير وبالتالي كلمة توجيه صعب،كما أن المواطن يدخل اللجنة بمفرده وبالتالي يضع صوته لمن يريد حتي لو جرى توجيهه من قبل أي ناخب وأود أن أشكر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الذي أعلن عن عدم انحياز المحافظة لأي مرشح كما قال إن أجهزة الأمن في جنوب سيناء قدمت نموذجا مشرفا خلال الجولة الأولى من المرحلة الثانية فهي حافظت علي الهدوء داخل وخارج اللجان وساعد التنظيم على سرعة دخول وخروج المواطنين للانتخاب في اللجان.

ما هى أبرز القضايا الشائكة في المحافظة؟

منذ عملي في المجلس المحلي للمحافظة فترة 10 سنوات عرفت أبرز القضايا التي تمس المواطن، وأبرزها الإسكان الاجتماعي، وتقنين أوضاع المواطنين، وفرص العمل، وعقب ثورة 25 يناير ظهرت مطالب جديدة أبرزها الحصول علي شهادة تفيد أن المواطن لا يحمل جنسية دولة أخري من أجل استكمال أوراق تملك أرضه أو تقنين وضعه أو حتي الحصول علي حق من حقوقه، والجنسية قضية هامة وحلها بسيط وهو الاكتفاء بشهادة ميلاد أو وفاة الأب والأم فقط لأن الصعوبة الحقيقية التي يواجهها أبناء سيناء هو الحصول علي شهادات ميلاد أو وفاة للأقارب والأجداد وهو مستحيل لأن في جنوب سيناء كان لا يتم تسجيل المواليد والوفيات خاصة في القري والوديان والتجمعات البدوية لعدم وجود مكاتب صحة، كما أن الزواج حاليا يتم بالطريقة البدوية القديمة وهي "القصلة" ثم يتم توثيقه بعد ذلك، والمحافظ حاليا قام بتقنين أوضاع ما يقرب من 350 حالة علي مستوي المحافظة وهذا لم يحدث منذ نحو 20 سنة، وجري إنشاء 11 ألف وحدة سكنية جديدة بالمحافظة واستلمها المواطن، وحاليا اللواء خالد فودة قدم مشروعا لوزير الإسكان لإنشاء 6000 وحدة أخري بالمحافظة وبذلك يتم القضاء علي مشكلة الإسكان.

المشروعات القومية في المحافظة هل يستفيد منها أبناء سيناء؟ وما هي أبرز المشروعات؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى أولوية قصوى للنهوض بسيناء لأنها أهملت فترات طويلة وقرر رصد 3 مليار لتنمية سيناء كبداية وبالفعل جري البدء في تنفيذ مشروعات قومية أبرزها جامعة الملك سلمان التي فتحت هذا العام، والطريق الدولي الجديد الذي جري تشغيله مطلع الأسبوع رسميا، والتجمعات التنموية وعددها 11 تجمع تجذب نحو 50 الف مواطن الي سيناء، وتطوير مدينة شرم الشيخ، والمشروعات القومية المستفيد الأول منها المواطن السينائي حيث توفر فرص عمل تقدر بالالف، زيادة نسبة التعليم الجامعي، وتساعد علي جذب المواطنين من المحافظات الأخري، وبالتالي المشاركة الحقيقية في إنتاج محاصيل غذائية وزيادة رقعة الزراعة بالمحافظة، وجامعة الملك سلمان صرح تعليمي جامعي يقام لأول مرة وتوفر فرص تعليمية كبيرة لأبناء المحافظة وكذلك فرص عمل لمئات الشباب.

هل ترغب في توجيه رسالة الي أهالي جنوب سيناء قبل انطلاق جولة الإعادة؟

المواطن يعرف حقوقه وواجباته في جنوب سيناء وأدعو المواطنين في الدائرة الثانية وهي دائرتي بالنزول والمشاركة الفعالة في جولة الإعادة واختيار أيا من المرشحين لكن لابد أن يكون هناك حضور قوي مثل الجولة الأولى.