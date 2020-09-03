٦ سبتمبر ألسن عين شمس تفتح باب تنسيق رغبات الطلاب الجدد ٢٠٢٠/٢٠٢١

أعلنت أ.د.سلوي رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب تنسيق الرغبات للطلاب الجدد للعام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، بداية من يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف أ.د.ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

و أوضحت أنه يجب علي الطلاب اللذين وصلهم خطاب الترشيح من مكتب التنسيق للإلتحاق بالكلية التوجه الي الكلية يوم الأحد الموافق ٦ من سبتمبر الجاري، و لمدة اسبوع ماعدا الجمعة و السبت من الساعة التاسعة حتى الثانيه ظهرا لتقديم ورقة الرغبات و اتمام عملية التنسيق الداخلي بأقسام الكلية، و شددت على ضرورة إتخاذ التدابير اللازمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث سيتم الإلتزام بالتباعد الاجتماعى، كذلك ضرورة الطالب بارتداء الكمامة وعدم وجود أكثر من مرافق مع الطالب.

وعن خطوات التقديم اشارت الي أنه يجب علي الطلاب استلام ورقه الرغبات من الكليه، و استكمال البيانات المطلوبه فى الورقه بمساعده اتحاد الطلاب ، ثم تسليم الورقه لمكتب شئون الطلاب مع صورة من بطاقة الترشيح ، صوره من شهاده الثانوية العامه ،صوره من شهاده الميلاد.

و شددت علي أنه في حالة تقديم الطالب لأكثر من ورقة رغبات سيتم اعتبارها لاغيه ، علي أن يتم إعلان نتائج التنسيق الداخلي للأقسام خلال ٢٠ يوماً من تاريخة