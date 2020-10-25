وظائف مجال السياحة.. ندوة في "ألسن عين شمس" 26 أكتوبر

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في كلية الألسن بجامعة عين شمس، عقد ندوة بعنوان "وظائف مجال السياحة"، بالتعاون مع شركة سكاي سنتر للسياحة، لطلاب الفرقة الثالثة والرابعة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، على فترتين، يوم 26 أكتوبر الحالي بقاعة مؤتمرات الكلية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، أنّ الندوة تأتي في إطار تلبية احتياجات أبناء الكلية، وتزويد الطلاب بالخبرات اللازمة لسوق العمل، بالتعاون مع كبرى الشركات المتخصصة في مختلف المجالات.

وشددت على أنّ الكلية حريصة على اتخاذ إجراءات السلامة، من خلال تقسيم حضور الندوة على فترتين بحد أقصى 100 طالب في كل فترة، بقاعة مؤتمرات الكلية، والحرص على قياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول لقاعة المؤتمرات، ويمنع نهائيًا وجود أي طالب دون ارتداء الكمامات الطبية.

ولفت إلى تقسيم الطلاب، إذ تبدأ الفترة الأولى في تمام الثانية عشرة ظهرًا، لأقسام اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية الصينية والتركية، بينما يكون في تمام الساعة الثانية ظهرًا لأقسام اللغة الإسبانية والإيطالية والعبرية والروسية والتشيكية واليابانية والكورية والأفريقية والفارسية.

وأوضحت الدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنّ الندوة تأتي في إطار حرص إدارة الكلية، على توفير الإمكانيات كافة، لصقل مهارات طلاب الكلية قبل خروجهم لسوق العمل في مختلف المجالات.

وأشارت إلى أنّ الندوة تدور حول 3 محاور رئيسية، وهي: الأدوار المختلفة للقائمين بالعمل داخل شركة السياحة، والوظائف الإدارية في مكتب حركة السياحة، وكيفية تنظيم الرحلات، ودور المرشد السياحي، وكيفية تدرج طالب اللغة ليصل إلى مرشد سياحي.