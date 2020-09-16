"ألسن عين شمس" تفتح 71 فصلا لمحو الأمية في 3 محافظات

بلغت فصول محو الأمية التي تم فتحها بواسطة طلاب كلية الألسن بجامعة عين شمس إلى إجمالي 71 فصلا تضم 219 دارسا حتى الآن، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنسيق الدكتورة ناهد راحيل، منسق ملف محو الأمية بالكلية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن تلك النجاحات في إطار ثمار المرحلة الأولى للدعوة التى أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، بعد التوجيهات التى حرص الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، تطبيقها بالتماشي مع توجهات الدولة المصرية في الآونة الأخيرة لتكاتف مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على مشكلة الأمية في مصر، مشيرة إلى دور كلية الألسن بجامعة عين شمس، والتي كانت من أوائل الكليات بالجامعة التى أعلنت منذ عام 2015، أنها خالية من الأمية، مؤكدة أن محو الأمية يعد من أهم التكليفات الرئاسية بجانب محاور التنمية والصحة والتعليم، لافتة إلى أن كلية الألسن بجامعة عين شمس، لها تاريخ كبير منذ تأسيسها على يد العالم الجليل رفاعة الطهطاوي، فى تنوير المجتمع المصري، حيث كانت أول كلية تفعل بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار من خلال الدورات التدريبية التي دشتنها بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بالجامعة و الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لمجلس الوزراء، ولا تدخر جهدًا فى تسخير كافة إمكانياتها التعليمية و البحثية في حى قضايا المجتمع المصري و المساهمة في تنميته، وشددت على أن العمل المجتمعي خارج أسوار الجامعة يعد ركن أصيل في الرسالة التنويرية المنوطة بالجامعات.

وأوضحت أ.د. يمنى صفوت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن أعداد الفصول وصل إلى 71 فصلا تضم 219 دارسا مقسمين إلى 17 فصلا بالقاهرة تضم 54 دارسا، و 16 فصلا في الجيزة تضم 52 دارسا، و38 فصلا بالقليوبية تضم 113 دارسا، مؤكدة أن المشروع ضرورة قومية وليس اختياريا للطلاب، و شرطًا من شروط التخرج، مؤكدة أن المشروع يستهدف محو أمية أربعة أشخاص على الأقل لطالب الفرقة الاولى، وثلاثة اشخاص لطالب الفرقة الثانية وشخصين لطالب الفرقة الثالثة وشخص واحد لطالب الفرقة الرابعة و ذلك في العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١، كما سيحصل الطالب على مكافأة قدرها ٢٥٠ جنيهًا عن كل أمي ناجح، و ستقوم الجامعة بسداد المصروفات الدراسية نيابة عن الطالب في العام الدراسي التالي في حالة قيامه بمحو أمية أكثر من أربعة دارسين.