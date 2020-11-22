البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى بسبب الأمطار

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه مع بداية سقوط الأمطار التى تشهدها بعض مراكز المحافظة، انتشرت على الفور جميع المعدات والأطقم والأجهزة للتعامل الفوري، والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين مدن وقري المحافظة، بالتنسيق بين فرق العمل بالوحدات المحلية، وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية، وفقاً للخطط الموضوعة مسبقاً.

وأشار إلى أن المحافظة استعدت من خلال أكثر من 800 معدة وطاقم للتدخل ورفع تراكمات المياه من شوارع مدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى ماكينات الشفط والمعدات والوحدات الخاصة بالحماية المدنية.

ووجه المحافظ باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث، مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة، لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولًا بأول.

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية بالوعات الصرف وصفايات المطر، وكذا جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء وتغطية أسلاك الكهرباء المكشوفة، وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بشكل كامل وطبيعي.

وأكد "آمنة" على التواجد المستمر لجميع القيادات للعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة التدخل، كما أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها، وفقًا لما هو معد مسبقًا.

وأضاف محافظ البحيرة أنه رغم الأمطار الغزيرة إلا أن جميع الأمور تحت السيطرة، وجار رفع التراكمات أولًا بأول، مع الصيانة الفورية لأى أعطال قد تحدث.

وأهاب اللواء هشام آمنة بالمواطنين الابتعاد عن مواطن الخطورة وإخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة أو المنخفضة فى حالة الأمطار الغزيرة، وكذا الالتزام باتباع الإرشادات التي تم التنويه عنها والتأكيد عليها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.