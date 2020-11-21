أمطار ورياح متوسطة على المدن الساحلية بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، قبل قليل، هطول أمطار متوسطة، على المدن الساحلية، فيما حذرت الوحدات المحلية جميع المواطنين من الخروج في حالة نزول أمطار شديدة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة، وأعلنت إدارتا بوغازي رشيد والمعدية رفع درجة الاستعداد القصوى، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد.

وشهدت المدن الساحلية إدكو ورشيد وكفر الدوار وأبو حمص، هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح، وأعلنت إدارتا بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد والمراكب، ورفعت الوحدات المحلية درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة أي أزمات قد تحدث نتيجة الأمطار المحتمل زيادتها مع آخر اليوم.

فيما شهدت باقي المدن هطول أمطار ما بين متوسطة إلى خفيفة، وعلى فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، فيما اتخذت الوحدات المحلية هناك شئونها تحسباً لزيادة الأمطار.

من جانبها، حذرت الإدارة العامة للمرور بالبحيرة سائقي المركبات بأنواعها، من السرعة الزائدة على الطريقين الزراعي والدولي الساحلي، فيما رفعت مديرية الصحة درجة الاستعداد القصوى، تحسبا لوقوع أي حوادث بسبب الأمطار.

وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات المحتملة للتقلبات جوية، مع الالتزام باستمرار عمل غُرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات، على مدار 24 ساعة، لتلقي البلاغات كافة، وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات شركات الكهرباء ومياه الشرب، ومسئولي الطرق والكباري والحماية المدنية والإسعاف، على ضرورة الالتزام بإلغاء الإجازات، واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال تلك الفترة، وتجهيز المعدات اللازمة لمواجهة الظروف الطارئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وبالمشاركة المجتمعية مع الشركات، لمواجهة تلك الظروف، ومتابعة جاهزية جميع المعدات.

وأصدر محافظ البحيرة توجيهات بالتأكيد على جميع المدارس، بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس في أثناء اليوم الدراسي، ودخولهم الفصول فور وصولهم، والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أية تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها، وأعلى أسطح المدارس والمباني الملحقة، وفصل التيار الكهربائي عن المدارس والمباني الملحقة، خلال الأمطار الغزيرة.