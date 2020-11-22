أسعار الذهب اليوم السبت 22 -11-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب لليوم الثاني على التوالي حالة من الاستقرار النسبي في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد أن شهدت حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية بعد الحديث عن الموجة الثانية من فيروس كورونا واكتشاف عقار جديد للعلاج.

وتسببت حالة الهبوظ والصعود في أسعار أعيرة الذهب المختلفة في تشتيت المستثمرين في المعدن الأصفر وكذلك المقبلين على الشراء .

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 928 و 930 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 812 و814 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 696 و698 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6496 و6512 جنيها.

سعار الذهب عالميا

وعقب الإعلان عن تطوير لقاح ناجح مضاد لفيروس كورونا المستجد، ظهرت تداعيات الخبر الاقتصادية سريعا على أسعار النفط والذهب والأسواق، وعلى الفور، قفزت أسعار النفط 3%، فيما فقد الذهب 20 دولارا للأونصة، وارتفع مؤشر "داو جونز" الأمريكي فوق مستويات 30 ألف نقطة، وفق سكاي نيوز.

نصائح عند شراء المشغولات الذهبية

ونصح نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المقبلين على الزواج باختيار الوقت الذي يشهد المعدن الأصفر انخفاض به لشراء الشبكة الذهب، على أن يتجنبو البيع إلا في حالة الضرورة، كما قال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" هاني ميلاد، إنّ الذين يمتلكون آلاف الجنيهات، يمكنهم الاستثمار في الذهب، أما أصحاب الملايين يمكنهم الاستثمار في العقارات.

ولأن الذهب هو الاستثمار الأفضل للأموال قدم حسين عبد الصبور تاجر مشغولات الذهب نصائح للتأكد من شرائه كيفية الاستدلال والتفرقة بين الذهب الصيني والعادي تتمثل في أن يتم شراء مشغولات ذهبية من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو يحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن يحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر.

ويجب الابتعاد عن شراء الذهب الكترونيا لأن ذلك من شأنه أن يعرض صاحبها للنصب لأن الونلاين يكون غير مشاهدة المشغولات على أرض الواقع والتأكد منها ومن وجود الدمغة، بجانب أنه لا يتم الحصول على فاتورة، كما أن درجة لمعان الذهب الصيني تكون أعلى من الذهب الاصلي بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إلية، وملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب، ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنها غالبا مضافة إلي المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب.

يذكر أن أسعار الذهب صعدت ووصل لأعلى نقطة لها بنهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتخوفات العالمية من وجوده.