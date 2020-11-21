استقرار أسعار الذهب اليوم السبت 21-11-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم السبت، في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد أن شهدت تراجعًا طفيفًا خلال اليومين الماضيين في معظم الأعيرة، إلا أنها ارتفعت في نهاية التعاملات أمس، لتعود وتستقر اليوم من جديد.

كما سجلت أسعار المعدن الأصفر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 928 و 930 جنيها.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 812 و814 جنيها.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 696 و698 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6496 و6512 جنيها.

المعدن الأصفر رقم واحد في الادخار والاستثمار

من جانبه، قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن من يملك ملايين، يمكنه الاستثمار في قطاع العقارات، لكن من يمتلك آلاف الجنيهات، يمكنه الاستثمار في الذهب، لأنه مخزون قيم حقيقي متفرد لا يتم تخريده.

وأضاف "ميلاد"، خلال استضافته في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن أي شخص يمكنه شراء 14 جرام ذهب بـ10000 جنيه فقط، لأن الذهب وعاء ادخاري بديل عن الحصالة، فهو "نمبر وان في الادخار، ملوش عمر زي العقارات ممكن يقع في أي وقت"، مضيفا أنه يمكنك بيعه في أي وقت.

وأوضح أن الحكومة تتجه في الوقت الحالي، إلى تخفيض أسعار الفوائد على الشهادات والحسابات في البنوك المصرية، لإجبار المواطنين على سحب أموالهم، والاستثمار وهذا يصب بشكل مباشر في صالح الذهب.

وتابع رئيس شعبة بالغرفة التجارية، أن شعوب الشرق الأوسط، تحب التزين بالذهب، لكن في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فإن البعض اتجه للادخار من خلال الشراء الذهب، وسيتوفر قريبا خلال أسابيع قليلة، وعاء ادخاري يبلغ حجمه جرام أو جرام ونصف، وعليه دمغة مصرية في حدث لأول مرة، وقد يكون سعره 500 جنيه فقط.

انخفاض الذهب حول العالم

ووفقا لوكالة رويترز، فإن أسعار الذهب تتجه لتسجل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي إذ تتعرض جاذبية المعدن لضغوط من تجارب واعدة للقاح فيروس وأنباء عن أن وزارة الخزانة الأمريكية تنهي برامج قروض طارئة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1866.28 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:11 بتوقيت غرينتش، وتراجع 1.1 بالمئة في الأسبوع.

فيما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1867.90 دولار للأونصة.

وربح الذهب، الذي يعتبر تحوطا في مواجهة التضخم وانخفاض العملة، 23 بالمئة منذ بداية العام، مستفيدا بشكل أساسي من إجراءات تحفيز غير مسبوقة جرى الكشف عنها لتخفيف أثر الجائحة.