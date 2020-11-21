آخر أخبار مصر.. استقرار أسعار الذهب وغلق المحال غير الملتزمة 3 أيام

يبحث المواطنون بشكل دائم عن كل ما يتعلق بالأخبار الخدمية، خاصةً تلك التي تتعلق بالتعليم أو الطقس أو الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة للمواطنين.

وتقدم "الوطن"، في التقرير التالي، آخر أخبار مصر، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات للمتابعين والقراء على مدار الساعة.

التنمية المحلية تنصح بالابتعاد عن الأعمدة خلال الطقس السيء

وضعت وزارة التنمية المحلية بعض النصائح والتنبيهات للمواطنين في المواطنين التي تشهد طقسًا سيئًا حفاظًا على سلامتهم وأمنهم، وأهمها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان.

غلق المحال غير الملتزمة بإجراءات كورونا 3 أيام

شددّت وزارة التنمية المحلية على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك بعد الزيادة في عدد الإصابات خلال الفترة الأخيرة، أهمها معاقبة المنشآت المخالفة لهذه الاشتراطات بالغلق لمدة 3 أيام.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة الطقس السيء

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنّه تم الإعلان عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم الأربعاء الماضي، بدأت من يوم الخميس وتستمر حتي اليوم السبت، على أن يكون غدًا بداية التحسن في الأحوال الجوية لمعظم محافظات الجمهورية، لكن تستمر فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية لكنها غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وزارة القوى العاملة تطلق مبادرة "صيادي مصر"

أطلقت وزارة القوى العاملة مبادرة صيادي مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل دعم صغار الصيادين الذين يصل عددهم إلى 50 ألفًا على مستوى الجمهورية، بهدف تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة من العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم، مع إصدار بوليصة تأمين ضد الحوادث والإصابات للصيادين بمدن محافظة البحر الأحمر.

استقرار أسعار الذهب في منتصف التعاملات

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بمنتصف تعاملات اليوم، وذلك عقب انخفاضًا بقيمة جنيهين أمس الجمعة، ليسجّل عيار 24 محليًا نحو سعر 938.59 جنيه، مقابل 940.04 جنيه أمس الجمعة، فيما سجّل عيار 21 نحو 821.28 جنيهًا، أما عيار 18 فسجّل 703.95 جنيه، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6,570 جنيه.