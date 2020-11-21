بسبب إجازة البورصة.. استقرار أسعار الذهب وعيار 18 بــ698

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت 21 نوفمبر، بسبب إجازة البورصة حيث ثبت المعدن الأصفر، عند نفس الأسعار التي وردت صباح اليوم، حيث سجل عيار 18 في محلات الصاغة 698 جنيها، وهو نفس المعاملات التي بدأت بها البورصة العالمية.

سجلت أسعار المعدن الأصفر، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، جعلت المقبلين على الشراء في حيرة بين شراء الذهب أو الانتظار

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار أعيرة الذهب التي وردت بنهاية التعاملات اليومية، بعد أن شهدت الأسعار استقرار خلال التعاملات المسائية، مقارنة بالأسعار التي وردت صباح اليوم نفسه، في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرار في نهاية اليوم، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 928 و930 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 821 و814 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 696 و698 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى 6 آلاف و512 جنيها.

الذهب يصعد لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وصعدت أسعار الذهب لأعلى ارتفاع في تاريخها محليًا، ليصل إلى أعلى نقطة على الإطلاق، في نهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث وصل الذهب لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، لوجود تخوفات عالمية من فيروس كورونا، إذ وصلت أسعار الذهب لأعلى نقطة لها على الإطلاق بالسوق المحلية المصرية، جاء ذلك وفقًا لما صرح به إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية.

وسجّلت أسعار أعيرة الذهب تراجعًا كبيرًا في نهاية تعاملات الاثنين الماضي الموافق 9 نوفمبر، ليخسر الجرام 38 جنيهًا، في بداية الأسبوع، بعد أن كانت شهدت الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا بسبب الانتخابات الأمريكية، وما فرضته على السوق المالية من تخوفات حول الاقتصاد العالمي.