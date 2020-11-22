ضبط عامل أصاب طفلا في عينه لتشاجره مع ابنه بسوهاج

تعدى عامل على طفل عمره 8 سنوات بدائرة مركز طما بسوهاج، ما اسفر عن إصابته بجرح قطعي بحاجب العين اليسرى، ونُقل المصاب إلى مستشفى طما المركزي للعلاج، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي لخطورة حالته.

وتبين من سؤال والد الطفل المصاب وتحريات المباحث، أن عامل وراء الواقعة، بسبب مشاجرة المصاب مع نجله الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، وضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بطما بوصول الطفل "عطية.ش.ع"، 8 سنوات، ويقيم دائرة المركز مصاباً بجرح قطعي بحاجب العين اليسرى، وتم تحويله لمستشفى أسيوط الجامعي للعلاج.

وانتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده "شحاته.ع.م"، 37 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية اتهم "محمد.ن.ع"، 54 عامًا، عامل، بالتعدي على نجله بالضرب وإحداث إصابته، بسبب لهو الأطفال.

وضُبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب قيام المصاب بالتعدي علي نجله الطفل "فارس"، 10 سنوات بالضرب حال لهوهما بذات الناحية.

وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.