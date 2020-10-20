إصابة 14 شخصاً في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

أصيب 14 شخصاً في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة في محافظة سوهاج، حيث أسفرت مشاجرة بين عائلتين بقرية "برديس"، التابعة لمركز البلينا، جنوب المحافظة، عن إصابة 10 أشخاص، كما أسفرت مشاجرة أخرى في مدينة طما، عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وضبط أطراف المشاجرتين.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغ باندلاع مشاجرة بقرية "برديس"، دائرة المركز، وسقوط عدد من المصابين، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط المركز إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين اندلاع مشاجرة بين عائلتي "الكاس"، و"أبو رمضان".

أسفرت المشاجرة عن إصابة 10 أشخاص من العائلتين، تم نقلهم إلى مستشفى البلينا المركزي، من بينهم: "ناصر حازم"، باشتباه ما بعد الارتجاج، يجري نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، و"عبد اللطيف القذافي"، و"حازم عبد اللطيف"، و"عبد اللطيف حازم"، و"أحمد حازم عبد النبي"، و"محمود عبد الحكيم"، و"عمر خالد محمد،" و"عاطف عبد النبي"، و"عميرة حازم عبد النبي"، و"حمد صابر قاسم"، وجميعهم مصابون بجروح وكدمات متفرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل طرف على الأخر بالضرب وإحداث ما به من إصابات، بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تلقي مير أمن سوهاج إخطاراً ثانياً من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بحدوث مشاجرة بدائرة بندر طما، ووجود مصابين، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط المركز إلى مكان الواقعة، وتمت السيطرة علي الاحداث.

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: "علي م. م."، 22 سنة، طالب، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح تهتكي في الرأس، وتم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي، و"محمد م. م."، 18 سنة، طالب، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، وطرف ثاني: "محمد ع. ب."، 20 سنة، طالب، و"محمد ي. م."، 16 سنة، طالب، مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم ضبط طرفى المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة التي بدأت بمباشرة التحقيق.