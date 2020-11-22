نائب وزير الإسكان يوجه بالمفاضلة في اختيار تكنولوجيات معالجة المياه

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعًا تنسيقياً عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع أعضاء اللجنة الدائمة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 والمكلفة بالمرور الدوري على محطات معالجة الصرف الصحي ووحدات التحكم في الصرف الصناعي للمنشآت بكل أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة حمدي، مستشار وزير الإسكان لشؤون المتابعة والمشروعات، والدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية للمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكّد الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، أهمية متابعة المرحلة الثانية من المرور الميداني على محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي والتي اشتملت على 14 محطة معالجة وهي: محطتان تابعتان لهيئة التنمية الصناعية هما (محطة قويسنا بالمنوفية – محطة كوم أوشيم بالفيوم)، و4 محطات تابعة لشركة البحيرة لمياه الشرب والصرف الصحي (حوش عيسى – إدكو – ليديا – الخيري)، ومحطتان تابعتان للجهاز التنفيذي (6 أكتوبر الجنوبية - 6 أكتوبر الغربية)، و6 محطات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية (محطتا دمياط الجديدة – محطة برج العرب الثلاثية – محطة برك الأكسدة ببرج العرب – محطة الصالحية الجديدة – محطة النوبارية).

وأشار نائب وزير الإسكان، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار المفاضلة في اختيار أنواع تكنولوجيات المعالجة في المشروعات المستقبلية وإعطاء الأولوية لها.

ومن جهته، استعرض الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، نتائج المرور الميداني لمحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي للمرحلة الثانية متضمنة الملاحظات والتوصيات، مع تأكّيد ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لتوصيات الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة لمحطات معالجة الصرف الصحي والصناعي.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنَّ تكنولوجيا المعالجة "ASBR" لها القدرة على إستيعاب التصرفات الزائدة عن طاقة المحطة والتعامل معها بشكل جيد بالمقارنة بالتكنولوجيات الأخرى.