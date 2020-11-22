قبل ساعات من جولة الإعادة.. ضبط لحوم فاسدة مملوكة لأحد مرشحي النواب في أسيوط

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 4 ثلاجات بها لحوم ودواجن فاسدة بمدينة الصفا الصناعية بمحافظة أسيوط، إحداها مملوكة لمرشح بجولة الإعادة لمجلس النواب.

وشنت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط حملة بمشاركة عدد من مفتشي مديرية التموين والأغذية والطب البيطري ومديرية الصحة، وتم المرور علي مدينة الصفا الصناعية بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط.

ويأتى ذلك فى إطار الحملات المستمرة التي تشنها الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق، وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية العروضة.

وأسفرت الحملة عن ضبط حوالي 14 طن دواجن ولحوم فاسدة بها تغير بالخواص الطبيعية، وتفوح منها روائح كريهة، وذلك بـ4 ثلاجات هي "الأزهار"، و"الشافي"، و"كريم حسن"، و"الحمد".

وبفحص بيانات مالكي الثلاجات، تبين أن مالك ثلاجة "الحمد" مملوكة لأحد مرشحي مجلس النواب على المقعد الفردي، والمنتظر خوضه جولة الإعاده في الانتخابات المقرر لها يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بأسيوط.

وتم التحفظ على جميع الكميات المضبوطة، وإعداد المحاضر اللازمة والتي قُيدت بأرقام 4320، و4321، و4322، و4323 جنح أمن دولة طوارئ مركز أسيوط للعرض على النيابة العامة.

وتجرى جولة إعادة الانتخابات لمحافظات المرحلة الأولى في 14 محافظة هي الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وبني سويف وقنا والفيوم والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر 2020.