كورونا يحصد أرواح 5 معلمين خلال أسبوع بكفر الشيخ: آخرهم موجه

رغم تأكيدات مديريتي التربية والتعليم والصحة بمحافظة كفر الشيخ، على إجراء التطهير والتعقييم اللازمين للمدارس بشكل دوري، للحد من انتشار فيروس كورونا، إلا أن الفيروس ما زال يحصد أرواح المعلمين، ففي الوقت الذي توفى فيه مدير مدرسة وزوجته أعلنت المديرية عن إجراء تطهير مدرستين، ليستيقظ أبناء كفر الشيخ، على خبر وفاة موجه آخر جراء إصابته بالفيروس.

وقالت مصادر طبية، أن ذوي الموج يخضعون للعزل داخل مستشفى الحميات بعد إصابة عدد منهم بالفيروس، مشيرة إلى وفاة معلم آخر من قرية حوين التابعة لمركز كفر الشيخ، متأثرًا بالفيروس.

وقدمت مدرسة السرايا للتعليم الأساسي بكفر الشيخ، خالص العزاء والمواساة، لوفاة عبدالناصر بيلي منيسي، الموجه بالمدرسة، جراء إصابته بفيروس كورونا، بعد يوم واحد من وفاة فريد إبراهيم، مدير مدرسة المرابعين للتعليم الأساسي، وزوجته سلوى كمال، وكيل مدرسة القنطرة للتعليم الأساسي في كفر الشيخ.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من وفاة ذكري عصر، مدير مدرسة دسوق الزراعية في محافظة كفر الشيخ، وجرى تشييع جثمانه امام مسجد الغفران بشباس الملح التابعة لدسوق، حيث استقبل مستشفى حميات دسوق، مدير المدرسة منذ نحو أسبوع ويعاني من أعراض فيروس كورونا، وجرى تحويله لأحد المستشفيات، وتبين أنه يعاني من نقص الاكسجين ووُضع في الرعاية المركزة وعلى جهاز التننفس، إلا ان حالته تدهورت وتوفى، ليقرر السعيد طنطاوي، مدير إدارة دسوق التعليمية، إطلاق اسمه على قاعة الأسماك بالمدرسة نظرًا لجهوده.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ تشهد تزايدًا في أعداد الإصابات والوفيات وفق الإحصائيات التي تخرج من مستشفيي العزل ببلطيم وسيدي غازي، بالإضافة إلى قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ومعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران في الحامول والخاص بتحليل عينات فيروس كورونا للمشتبه بإصابتهم أو المصابين بالمستشفيات، في الوقت الذي تنكر فيه الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة تزايد عدد الإصابات والوفيات، مؤكدة أنها في معدلاتها الطبيعية.