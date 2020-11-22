الغباري عن التدريب المشترك مع الجيوش الأجنبية: يعمل على تبادل الخبرات

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني السابق، إن التدريب المشترك "سيف العرب" بين 6 دول عربية على أرض مصر بقاعدة محمد نجيب يعمل على تبادل الخبرات، والاطلاع على معدات جديدة، ونظم التسليح الحديثة، ونظم قيادة وسيطرة جديدة ومتطورة، وهذا ما يستفيد منه الطرفين.

وأضاف الغباري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أن التدريبات المشتركة بدأت منذ الثمانينات بين الجيش المصري والقوات الأمريكية في مناورات "البرايت ستار" حتي وصلت إلي حوالي 21 دولة عام 1997، وهذا ما يوضح الصورة للجيوش الأخرى التي تحاول تكتسب خبرات من الجيوش التي لديها خبرات قتالية كبيرة مثل مصر في حرب أكتوبر وحاليا الحرب على الإرهاب، لأن مصر أكثر دولة حاليا لديها خبرة في محاربة الإرهاب، وبالتالي الجميع يسعي للتواجد مع مصر.

وأشار إلى أن التدريبات البحرية المصرية مع روسيا فى البحر الأسود تضيف للقوات البحرية التعامل في مسرح عمليات جديد، وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها القوات البحرية المصرية إلي هذا البحر، وأن هناك مصالح مشتركة بين بعض الدول وبعضها ومن الطبيعي أنها تتعرض لأي تهديد مما يدفع الدول للتشارك معا لصد وحماية مصالحها المشتركة وخاصة أن ردع التهديدات يبدأ دائما باستعراض القوة الذي يرهب المعتدي.