اللواء محمد الغباري: مؤتمرات الشباب تعكس الاهتمام بدورهم في التنمية

أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن مؤتمرات الشباب قامت على تخطيط استراتيجي، بحيث يكون لها استمرارية وتحقق نتائج تفيد الشباب والدولة.

وأضاف الغباري، خلال مدخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، وأن ختام فعاليات منتدى شباب العالم، جاء على أعلى مستوى من الإنسانية والسلام والتنمية، والنظر إلى التنمية المستدامة التي تسعى إليها كل دول العالم وليست على المستوى الإقليمي فقط.

وأوضح أن المنتدى العالمي أو المنتدى الموجه للشباب المصري أو الأفريقي، كلها تؤدى لهدف واحد، وهى إتاحة الفرصة للشباب للحديث وطرح أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية والمساهمة في تحقيق التنمية في بلدانهم.

وتابع الغباري، أننا نرسل أيضا من خلال هذه المنتديات رسالة للعالم كله، أن مصر دولة حضارية ومتحضرة تسعى إلى السلم وتسعى لتحقيق التنمية والرفاهية لها ولجيرانها و للعالم أجمع.