محمد الغباري: مصر آثرت الحل السلمي لحل أزمة ليبيا

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن مصر قد آثرت الحل السلمي لحل الأزمة الليبية مع دعم الجيش الوطني الليبي كونه الجهة الوحيدة المخول لها حماية البلاد، ومصر دائما ما تدعو بأن يجلس الليبيون على طاولة مفاوضات واحده والوصول لحل لتلك الأزمة.

وأضاف "الغباري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الرؤية المصرية ثابتة ولم تتغير حتى انصاعت إليها كافة الأطراف الليبية لتميكن الشعب الليبي في ممارسة حقوقه ووجود حل ليبي ليبي، موضحا أن إعلان القاهرة جاء كخطوات تصعيدية أخذتها مصر تجاه المتدخلين في الشأن الليبي: "حطينا خط سرت خط أحمر وكنا هنشتبك في حال تم عبوره".

وأكد أن إعلان القاهرة قد اعترفت به الكثير من الدول الخارجية، وبعد رؤية الطرف الثاني في ليبيا بضروره الخضوع للسلام فأعلن القبول وفق بيانات رسمية إصدرها أمس، مع إخراج المستعمرين الأتراك من الأراضي الليبية، مشيرا إلى أن الدور المصري دائما يحل مشاكل المنطقة في حال قوته، وعقل الاستراتيجية المصرية عاقل وواعي ودائما ما يوفر الحلول للأشقاء العرب في منطقة الشرق الأوسط.