مفاتيح وشباشب.. فنانون يعترفون بممارسة السرقة آخرهم كريم عبد العزيز

يستعيد الفنانون ذكرياتهم، من آنٍ لآخر ويفتشون في خزائن أسرارهم، للبوح ببعض من تفاصيل يومياتهم في الماضي، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا، فلا يخجلون في بعض الأحيان من إفشاء تفاصيل حياتهم قبل الشهرة وأضواء النجومية.

وأبدى بعض الفنانين اعترافهم بممارسة السرقة في فترة شبابهم، لعل أبرزهم الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مالك، وترصدهم "الوطن" في التقرير التالي:

- مفتاح الخزينة

وكشف الفنان كريم عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، ببرنامج "السيرة" عبر قناة "دي إم سي"، عن واحد من أبرز أسراره، قائلًا: "مفيش مفتاح في البيت مكنتش مطلع عليه نسخة بالصابونة حتى مفتاح الخزنة كنت مطلع عليه نسخة يعني كنت حرامي قديم ومبحبش فكرة الباب المقفول ومتجيش جنب ده والممنوع مرغوب".

وأوضح كريم عبدالعزيز، أنه كان يعرف الوصول لهدفه، قائلا: "كنت حلنجي وهديت واتهديت وهديت غصب عني لما لقيت العيال كبرو".

- الطفايات

في حوار تليفزيوني قديم، ظهر أحمد مالك، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامجها "لايف من الدوبلكس"، واعترف بأنه يهوى سرقة الأشياء الصغيرة مثل الطفايات والبرانص والشباشب الموجودة داخل غرف الفنادق.

وتداول رواد "السوشيال ميديا" الشهير الماضي، مقطع فيديو لأحمد مالك، في أثناء سرقته "واقي ذكري" من أحد الأماكن بالغردقة.

من جانبه رد "مالك" عبر صفحته الشخصية على الفيديو والاتهام، قائلاً: "فيه فيديو غريب نزل ليا وأنا بشتري منتج من أحد البنزينات في القاهرة، تم انتشاره على الإنترنت كأنها سرقة لهذا المنتج، محاولة مخجلة للتشهير بيا، أنا معايا فاتورة الدفع، وسأرد بالقانون على هذا التصرف الغريب المخجل".

وأضاف: "تم تصويري بدون إذني وتركيب صوت على الفيديو ليحول فعل طبيعي إلى فعل مشبوه، أنا في غاية الحزن وعدم الإدراك، ليه في محاولة من أحد الأشخاص إنه يأذي شخص بهذا الفعل القاسي الغريب".

وتابع: "أرجو من الجميع ألا يصدقوا أي شيء يشوفوه، هقدم بلاغ تشهير على هذه الواقعة الغريبة والمهينة، وإلى أي شخص له تواجد إعلامي أتمنى نكون واخدين بالنا لأن تحويل أي موقف ضدك بيكون سهل جدا، أتمنى أكون عند ثقتكم وأتمنى ألا يغير هذا التشهير الكاذب رؤيتكم ليا".

واختتم منشوره قائلاً: "سأظل أعطي مهنتي كل ما لدي وأحاول ألا استسلم لهجوم ظالم، شكرا وأتمنى مكنش طولت عليكم".

- اليوسفي

واعترفت الفنانة زينب غريب، بممارستها السرقة في طفولتها، إذ كانت تسرق فاكهة اليوسفي وتُخفيها في ملابسها، قائلة: "كنت أخبئ القشر في ملابسي والبذور في أذني لابتعاد التهمة عنّي.. وتم نقلي إلى أحد المستشفيات ذات مرّة".