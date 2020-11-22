12 جلطة بسبب التدخين.. كريم عبدالعزيز يروي تفاصيل أزمته الصحية

روى الفنان كريم عبدالعزيز تفاصيل أزمته الصحية الكبيرة، قائلا إنه كان حينها في طريقه للسفر لعلاج والدته في مارس 2011 بإنجلترا، ثم شعر بألم في الصدر، فأجرى أشعة، في اليوم التالي تحدثت معه زوجته وأخبرها الأطباء بأنه عليه الذهاب للمستشفى فورا.

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أن الطبية أخبرته بأنه سيموت، "لما سمعت الكلمة دي أول حد جه في دماغي ولادي وكنت عاوز أهرب من المستشفى وأشوف مستشفى تانية".

وأشار إلى أن التحاليل أظهرت بأنه يعاني من 12 جلطة في الرئة، حيث كان مدخنا للسجائر بشكل شره، ولم يتعاطَ أي مخدرات، "أمي انهارت"، لافتا إلى أنه أول شخص تواصل معه لإخباره بتفاصيل إصابته خارج دائرة العائلة هو المخرج أحمد جلال، كما أن هناك بعض الفنانين تحدثوا معه مثل أحمد السقا وأحمد حلمي ومنى زكي "مفيش حد سابني".

وأوضح أنه ظل 60 يوما في العناية المركزة، "كنت بحاسب نفسي في المدة دي، وبفكر في أولادي، وهرجع ولا لا، ومكتبتش وصيتي، بس قولتلهم عاوز أشوف دكتور تاني فقالولي لو هتخرج يتمضي على تعهد بأنه مسؤول على تداعيات خروجه"، وبالفعل خرج بعد 25 يوما ثم استكمل العلاج في مستشفى أخرى.

ولفت إلى أنه عاد للتدخين بعد مرور عام ونصف على أزمته الصحية بسبب طبيعة عمله، "رجعت لها تاني بس واخد بالي".

وبدأ الفنان كريم عبدالعزيز، تصوير المشاهد الأولى من مسلسل "الاختيار 2"، داخل ديكور بأكاديمية الشرطة بالقاهرة، ومن المقرر عرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

وكتب أحمد عبدالله، أحد العاملين في المسلسل، عبر صفحته الشخصية: "بسم الله توكلنا على الله، أول يوم أكشن في الاختيار 2، انتظرونا في رمضان 2021، بإذن الله".

وعلمت "الوطن"، أن أسرة المسلسل قررت العمل مبكرا لينتهي التصوير قبل حلول الشهر الكريم.

"الاختيار 2" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد.

وعرض الجزء الأول من "الاختيار"، في شهر رمضان الماضي، وجسّد بطولات رجال الكتيبة 103، الذين استشهدوا في كمين البرث عام 2017، عقب هجوم إرهابي، وجسارة الشهيد أحمد منسي، وجنود وضباط الكتيبة، وتفاصيل خيانة هشام عشماوي، وتحوله إلى إرهابي قبل أن ينال عقابه ومعاقبته بالإعدام شنقًا.

"الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، أحمد فؤاد سليم، دينا فؤاد، محمود حافظ، إنعام سالوسة، وضياء عبدالخالق، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الشرف أبرزهم آسر ياسين، محمد إمام، إياد نصار، كريم محمود عبدالعزيز، محمد رجب، وماجد المصري، من إخراج بيتر ميمي، وسيناريو وحوار باهر دويدار.