انطلاق احتفالية مصر الخير بإنجازاتها في مجال التعليم اليوم

تنطلق، بعد قليل، احتفالية مؤسسة مصر الخير، لعرض مشروعات وإنجازات المؤسسة في مجال التعليم، وكذلك لتوقيع برتوكول تعاون البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل 83 منحة دراسية للعام الدراسي الحالي.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وعضو هيئة كبار العلماء، ومحسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر الخير وعضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم الذي يحضر نائبا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائبا عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.

وصرحت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، أن البرتوكول مع البنك المصري لتنمية الصادرات يتضمن توفير منح دراسية في مجال التعليم الفني والتعليم الجامعي، للعام الأكاديمي 2020-2021 لصالح 83 طالبا من مستفيدي برامج المنح الدراسية بالمؤسسة.

وكشفت مبدى، أن المنحة يستفيد منها 70 طالبا بالتعليم الفني، بواقع 30 طالبا بالفرقة الثانية بالمجمع الصناعي المتكامل بالديمو بمحافظة الفيوم، و20 طالبا بالفرقة الثانية بالمجمع الصناعي المتكامل بالإميرية، و20 طالبا بالفرقة الثانية بمنحة معهد الدون بوسكر الساليزيان، فضلاً عن 13 طالبا بالتعليم الجامعي بواقع 3 طلاب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و5 طلابطلاب بالفرقة الثانية بكلية طب أسنان بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، و5 طلاب بالفرقة الثانية بكلية الصيادلة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري منهم طالبتان بفرع الإسكندرية، وطالب بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وطالبين بالفرقة الثانية بكلية الطب البشري بجامعة 6 أكتوبر، وطالب بالفرقة الثانية بكلية الصيادلة بالجامعة الروسية، وطالبة بالفرقة الثانية بكلية الإعلام بالجامعة الحديثة.

وأضافت رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، وتهدف إلى خدمة وتطوير وتمكين المجتمع المصري من أجل توفير الحياة الكريمة فى جميع ربوع مصر وذلك من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكافل الاجتماعي ومناحي الحياة الاجتماعية الأخرى، وفي هذا الإطار تسعى مؤسسة مصر الخير للعمل على تحقيق أهدافها من خلال شراكات حقيقية مع مؤسسات وشركات وبنوك وجمعيات عاملة في المجالات السابق ذكرها وذلك لتنفيذ برامج تنموية من شأنها تحسين جودة الحياة فى كل أنحاء مصر.

وأكدت أن مؤسسة مصر الخير والبنك المصري لتنمية الصادرات أتفقا علي أن تتحمل المؤسسة باقي تكلفة الطالب التي تزيد عن إجمالي المبلغ المتبرع به من البنك للمؤسسة لدعم الطلاب، كما تلتزم المؤسسة بإدارة المال المتبرع به من البنك الإدارة الرشيدة كإدارة الشخص الطبيعي الحريص على ماله والأمين على مال غيره.

وأشارت إلى أن البرتوكول نص علي أن تلتزم المؤسسة بصرف المبلغ المتبرع به من البنك في الغرض المخصص له وهو توفير منح دراسية للطالب المستفيدين للعام الأكاديمي 2020-2021، كما تلتزم بتوثيق النشاط وإعداد تقارير إنجاز للأنشطة المتفق عليها بين الطرفين وتقديمها للبنك، وأن المستفيدين من التبرع هم بالفعل من مستفيدي برامج المنح الدراسية التي تقدمها مؤسسة مصر الخير.

وقالت مرفت زهدي سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن البنك يسعى دائما إلى التفاعل الاجتماعي والمشاركة في تنمية المجتمع المدني وذلك من خلال المساهمة في المشروعات التي تهدف إلى نمو المجتمع؛ ولهذا كان التعاون مع مؤسسة مصر الخير، مضيفة أنه إيمانا من البنك بمسئوليته المجتمعية ورغبته في المساهمة وتقديم الدعم للمؤسسة من خلال توفير منح دراسية تعليم فني وتعليم جامعي للعام الاكاديمي 2020-2021 لصالح 83 طالبا من مستفيدي برامج المنح الدراسية بالمؤسسة.