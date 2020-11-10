برتوكول تعاون بين "التضامن" و"مصر الخير" لتطوير 50 حضانة بمطروح

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، توقيع برتوكول تعاون، اليوم، بين مؤسسة مصر الخير، ومديرية التضامن الإجتماعى ومسئولى عدد من الجمعيات الخيرية بمطروح لتطوير 50 قاعة وحضانة أطفال على مستوى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعي.

وقال "شعيب" على هامش توقيع البروتوكول بديوان عام المحافظة، إن البروتوكول يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم وحتى 4 سنوات، كمرحلة أولى ضمن تطوير 200 قاعة بالمحافظة وبتمويل من وزارة التضامن الإجتماعى وتنفيذ مؤسسة مصر الخير.

وشهد توقيع البروتوكول، فتحى الجمل مدير مديرية التضامن الإجتماعى بمطروح وممثلى الجمعيات الأهلية بالمحافظة والدكتور صابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير ومحسن ناجي مدير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بوزارة التضامن.

ويهدف البرتوكول إلى رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمي الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم حتى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة، لتطوير عدد 50 قاعة داخل 12 جمعية بمراكز مطروح والحمام والعلمين والضبعة كمرحلة أولى، مع حصر جميع الحضانات المستهدفة ومتابعة المشروعات بها.

ووجّه محافظ مطروح الشكر للدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الإجتماعى على دعم الوزارة المستمر للمحافظة وكذلك لمؤسسة مصر الخير للجهود المبذولة بهدف الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين مع الحاجة لزيادة التعاون والدعم المستمر خاصة لرعاية الأهالى داخل التجمعات الصحراوية والنائية، كما أهدى ممثلى مؤسسة مصر الخير درع المؤسسة لمحافظ مطروح على دعمه المستمر لجهود المؤسسة ونجاح مشروعاتها لخدمة اهالى مطروح.