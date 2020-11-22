وزير النقل: لا تهاون بالإجراءات الاحترازية.. والكمامة ضرورية

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن جميع الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة النقل تنفذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، قائلا: "لن نتهاون في تنفيذ الإجراءات وارتداء الكمامات الطبية ضرورة للحفاظ على أرواح الركاب أثناء استقلال القطارات والمترو"، موضحا أن هناك حملات مكبرة بمترو الأنفاق لمنع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامات الطبية، كما سيتم عمل محاضر لكل المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات.

وقال الوزير، في تصريحات لـ"الوطن"، إن هناك تعليمات مشددة للسكة الحديد والمترو بعدم السماح والتهاون في دخول أي راكب دون ارتداء الكمامات الطبية، مشيرا إلى أن أعمال التعقيم والتطهير تتم بمحطات القطارات والمترو بصورة دورية، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين، موضحا أن جميع مشروعات تحديث وتطوير قطاعات النقل تتم بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق تنفيذ خطط التطوير والتحديث في المترو والسكة الحديد والنقل البحري والنهري.

ومن جانبه، أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن استمرار حملات منع دخول أي راكب لا يرتدي الكمامات الطبية محطات المترو بالخطوط الثلاثة، مشيرا إلى أن ما زالت هناك محاضر تحرر ضد المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية أثناء استقلال قطارات المترو، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم تنفيذ 75 كمينا سريا بجميع محطات المترو لضبط المخالفين لارتداء الكمامة.

وأضاف عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، بأن محطات المترو ستشهد يوميا حملات مكبرة ومفاجئة من قبل شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري، لمنع دخول أي راكب دون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمخالفين، مشيرا إلى أن جميع القطارات تخضع لعمليات تعقيم وتطهير مستمرة، لتوفير الحماية والآمان للركاب.

وكانت شركة مترو الأنفاق قد أعلنت أمس، عن تحرير 1000 محضر للمخالفين لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو وأثناء استقلال القطارات، على أن يتم تحويل المحاضر إلى النيابة العامة والتى بدورها ستحرك الدعاوى القضائية على المخالفين لدفع الغرامات المحددة بـ4 آلاف جنيه، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.