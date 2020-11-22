"عزل بلطيم" يسجل وفاة 4 مسنين بفيروس كورونا  

سجلت مديرية الشؤون الصحية في كفرالشيخ، وفاة 4 من مصابي فيروس كورونا بمستشفى عزل بلطيم، بواقع سيدة وثلاثة رجال، لإصابتهم ببعض الأمراض المزمنة.

وذكر مصدر بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، أن الوفيات هم "م . م . أ. ح"، 79 عامًا، ومقيم بقرية القرضا التابعة لمركز كفر الشيخ، والذي دخل المستشفي يوم 14 من الشهر الجاريي، و"ا . ع . ب"، 55 عامًا، ومقيم بدسوق، وحُوّل إلى مستشفي العزل من مستشفى حميات دسوق في 15 من نوفمبر الجاري.

كما سجل المستشفى وفاة كل من "ع . ع . ع"، 68 عامًا، ومقيم بالحامول، ودخل مستشفي العزل ببلطيم قادمًا من مستشفى الحامول المركزي في يوم 8 من الشهر الجاري، و"ع . ا . ح"، 66 عامًا، وتقيم بدسوق، وحضرت إلى مستشفى العزل ببلطيم قادمة من مستشفى حميات دسوق اليوم.

وفي وقت سابق سجلت المديرية وفاة "ع.هـ.م.ا" 67 عامًا، و"ذ.م.ع." 79 عامًا، ويقيمان بمركز سيدي سالم، وكانا يتلقيان العلاج بقسم العناية المركزة بمستشفى العزل.​

كما سجلت المديرية وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، داخل مستشفى عزل بلطيم.

وسجل المستشفى، الأسبوع قبل الماضي، وفاة ر.ع.ر"، 80 عامًا، ويقيم بكفر الشيخ، و"ج.ح.أ.ق"، 75 عامًا، ويقيم بالحامول، وكانا يتلقيان العلاج بقسم العناية المركزة.

ويجرى اتخاذ الاجراءات المتبعة مع ضحايا الفيروس، ونقلهم عن طريق سيارة إسعاف مخصصة لهذا الغرض، تمهيدًا لدفنهم وفق بروتوكول وزارة الصحة، حيث تبدأ الإجراءات بنقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بلطيم المركزي، لتغسيلهم وتكفينهم، طبقًا للاشتراطات الصحية، وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم.