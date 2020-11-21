بينها الصيدليات والبقالة.. 12 نشاطا تحظى بمرونة في قرار غلق المحال

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية إن هناك 12 نشاطا يحظى بمرونة فى قرار فتح وغلق المحلات الذي يتم تطبيقه من أول ديسمبر المقبل وذلك لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

ويأتي في مقدمة تلك الأنشطة، السماح بتشغيل محلات البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران لمدة 24 ساعة، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة صيفا و شتاء.

وأضاف المصدر أنه رغم تحديد مواعيد فتح جميع الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً في فترة الصيف، والساعة السادسة مساءً فى الشتاء، سيتم استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، علاوة على أن القرار الوزاري يجيز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

من جانبه، أشار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إلى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في إجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وتمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء، داعيا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بالمواعيد الجديدة و التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وأمنهم لأن الهدف الرئيسي لتلك القرارات هو مصلحة المواطن.

وتابع أن مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار يومياً من الساعة السابعة صباحاً وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً فى الصيف والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفاً) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً)،اما المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية تفتح يومياً من الساعة الخامسة صباحاً وتغلق الساعة الواحدة صباحاً صيفاً والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحاً.