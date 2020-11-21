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غرفة المنشآت السياحية: استثناء "الديسكوتك" من قرار غلق المحال

كتب:

شريف سليمان
11:35 م | السبت 21 نوفمبر 2020
عادل المصري

عادل المصري

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الغرفة توافق قرارات مجلس الوزراء حول مواعيد غلق المنشآت اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه في فترة ما بعد كورونا وفي الحياة العادية يجب ألأ ننظر إلى المسألة كون قطاع السياحة له طبيعته الخاصة، فالسائح الذي يزور مصر يأتي  للتنزه.

وأضاف المصري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "ON": "السائح اللي جاي مصر جاي ينبسط فنحن هنا لا نخاطب المواطن المصري اللي رايح شغله الصبح، نحن نخاطب السائح المصري، وبالتالي فإن  هذه الاستثناءات في عطلات نهاية الأسبوع".

وتابع، أن ما يسمى "الديسكوتك" أو "دي جي" سيستمر العمل فيها حتى الثانية صباحا، بالإضافة لمسرح المنوعات الذي سيظل يعمل حتى الثالثة صباحا، لافتًا إلى أن هذه المسارح تشمل الموجود منها داخل الفنادق أو خارجها، والتي تقيم حفلات أغاني أو رقص شرقي وفلكلوري، مؤكدا أن هذه المواعيد ستطبق صيفا وشتاءً.

وواصل: "هذه المواعيد مهمة لأننا نستقبل سنويا سياحا من الدول العربية الشقيقة ومن الغرب ويأتون لمصر وبالتالي لا يجب أن يتم غلق هذه المنشآت مبكرا".

وحول غضب بعض أصحاب المقاهي من مواعيد الغلق، قال رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية: "مواعيد الغلق في الأماكن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة سنراجعها مع وزارة السياحة بما يتناسب مع طبيعة هذه الأماكن وهذ قرار مجلس الوزراء لنرى المناسب منها وغير المناسب، حيث أعطى رئيس الوزراء مرونة في التعامل مع المناطق السياحية".

وبالنسبة لمقاهي منطقة الحسين الشعبية والسياحية، قال "المصري": "سنطبق هذه الإجراءات ونرى مدى تأثيرها على الحركة السياحية، وإذا تأثرنا سنراجع هذه القرارات ونتوقع مرونة أيضا".

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