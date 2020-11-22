رئيس قطاع تنمية الموارد بـ"مصر الخير": التعليم قضية مصر الأولى

قالت المهندسة أمل مبدى، رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، إن التعليم قضية مصر الأولى والرئيسية ولابد من تكاتف الجميع فيها، لأن التعليم صدقة لا تبلي وتستمر ليوم الدين.

وأضافت مبدى أن قطاع التعليم من أهم القطاعات بمؤسسة مصر الخير من بين 7 قطاعات تضمها المؤسسة، موضحة أنه ليس بالخبر وحده يحيى الإنسان، مشيرة إلى أن مؤسسة مصر الخير جزء من الدولة وتعمل على إتاحة فرص للتعليم المجاني، موضحة أن هناك أكثر من 35 ألف طلاب بمدارس التعليم المجتمعي التابعة لمؤسسة مصر الخير يمثلون ربع عدد طلاب التعليم المجتمعي في مصر.

ووجهت رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، الشكر لكل الشركاء للمؤسسة، موضحة أن استمرار التعاون مؤشر على نجاح مصر الخير في ما تقوم بها، لأن أي شريك لن يستمر دون أن يرى أن هناك تحقيق لنجاحات، معربة عن أملها في مزيد من الشركاء في قطاع التعليم.

جاء ذلك في احتفالية مؤسسة مصر الخير لعرض إنجازات ومشروعات مؤسسة مصر الخير في قطاع التعليم، وكذلك توقيع برتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك بحضور محسن محجوب أمين صندوق مؤسسة مصر وعضو مجلس الأمناء، نائبا عن الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور احمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم نائباً عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية نائبا عن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، نائبا عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ومرفت حسين رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات.