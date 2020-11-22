سقطت، منذ قليل، أمطار خفيفة على مدينتي مرسى مطروح والسلوم، فى ظل موجة من الطقس السيىء الذي يضرب محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقًا حتى مدينة السلوم غربًا، وذلك بامتداد 455 كيلو مترًا على سواحل مصر الشمالية الغربية.

وأعلنت محافظة مطروح حالة الطوارىء على مستوى المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة تجاه الأمطار والسيول، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام محافظة مطروح، وغرفة عمليات بكل مجلس مدينة، مع تطهير مخرات السيول، وإستقبال شكاوى وإستفسارات المواطنين، فى ظل موجة من الطقس السىء التى تتعرض لها مطروح وسواحل مصر الشمالية.

ووجه المحافظ خالد شعيب بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة داخل المدن والشوارع وعلى الطريق الدولى الساحلي لتيسير حركة السير والمواصلات، مع التواصل الدائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة ومتابعة الرد على أي بلاغات.

وانتقلت فرق الطوارىء بشركة مياه مطروح لأماكن تجمعات مياه الأمطار، للمتابعة الميدانية فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح لمتابعة جهود سحب وتصريف مياه الأمطار وتيسير حركة سير المواطنين والسيارات فى الشوارع، وتكثف مراكز ومدن المحافظة من جهودها لمواجهة موجة الطقس السىء، خاصة على الطريق الدولى الساحلى، "مطروح - الإسكندرية".

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على المراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وتغطية أى أسلاك أو كابلات كهرباء حفاظًا على سلامة المواطنين، مع إستمرار تكثيف جهود إزالة وسحب مياه الأمطار والدفع بسيارات كسح المياه وإزالة وسحب تجمعات المياه وتسليك شنايش تصريف المطر فى الشوارع والميادين.