الأرصاد: فرص سقوط أمطار "لا قلق منها" الأحد والاثنين

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر شهدت حالة من عدم الاستقرار الجوية بدأت يوم الخميس الماضي على السواحل الشمالية للبلاد، بشكل تدريجي على السلوم ثم اتجهت إلى مطروح وبدأت على الإسكندرية، من مساء يوم الخميس.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج "من مصر"، عبر شاشة "CBC": "أمس كانت ذروة هذه الحالة من عدم الاستقرار وأثرت على معظم أنحاء الجمهورية، مثل الساحل الشمالي كله ومحافظات الوجه البحري ووصلت الأمطار إلى القاهرة ومدن شمال الصعيد".

وتابعت، أن الأمطار كانت متفاوتة الشدة بالنسبة إلى هذه المناطق، وكانت غزيرة على السواحل الشمالية، أما محافظات الوجه البحري شهدت أمطارا متوسطة إلى غزيرة، أما العاصمة فقد شهدت امطارا متوسطة، وشهد شمال الصعيد امطارا خفيفة.

وأردفت، أن الأمطار استمرت على السواحل الشمالية للبلاد وبعض المحافظات بالوجه البحري اليوم السبت، وفي القاهرة وبقية محافظات الجمهورية انعدمت تماما فرص سقوط الأمطار اليوم السبت.

وتابعت: "اليوم السبت شهد نهاية حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، لكن غدا الأحد سيبدأ التحسن الكبير في الأحوال الجوية على معظم الأنحاء، وفرص سقوط الأمطار مستمرة من خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري مثل محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية، وهي أمطار عادية أقل حدة من الأمطار التي سقطت أمس الجمعة ولا قلق منها، وذلك على فترات متقطعة أثناء النهار، وسيتكرر نفس الأمر بعد غد الاثنين، وفي نهاية الأسبوع قد نتعرض لموجة طقس سيئ".