الأرصاد عن طقس اليوم: سقوط أمطار على بعض المحافظات.. ولطيف في القاهرة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، حالة الطقس اليوم، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع رياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وتكون شبورة مائية صباحا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار على بعض المناطق في شمال الوجه البحري مثل محافظات كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار من خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية والشرقية خاصة مناطق مطروح والسلوم وسيدي براني والإسكندرية ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش.

درجات الحرارة في بعض المناطق والمحافظات

القاهرة: العظمى 22 والصغرى 14.

الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 15.

مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 13.

بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

دمياط: العظمى 22 والصغرى 17.

الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 14.

السويس: العظمى 23 والصغرى 15.

العريش: العظمى 23 والصغرى 14.

طابا: العظمى 21 والصغرى 16.

سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 6.

شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 19.

الغردقة: العظمى 25 والصغرى 17.

الفيوم: العظمى 22 والصغرى 14.

بني سويف: العظمى 23 الصغرى 13.