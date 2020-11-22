التعليم العالي: نسب الإشغال بالمستشفيات الجامعية للمصابين بكورونا في المستوى المقبول

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يجرى الآن إنهاء إجراءات تراخيص بدء التجارب الإكلينيكة للقاح كورونا المصري المحضر من قبل علماء المركز القومي للبحوث، والمتعلقة بمنح التراخيص اللازمة من قبل هيئة الدواء المصرية للمصنع المكلف بالتصنيع.

وأضاف عبدالغفار، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن نسب الإشغال من المصابين بكورونا فيروس في المستشفيات الجامعية مقبولة جدا، لافتا إلى أنه لاتوجد أي زيادة في الأعداد، مضيفا أن المستشفيات الجامعية تختلف عن مستشفيات وزارة الصحة: "في المستوى المقبول"، مضيفا أنه بالنسبة للإعداد الموضوعة على أجهزة التنفس الصناعي، "مقبولة أيضا"، مشيرا إلى أنها في حدود المعدلات المقبولة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن امتحانات الميد تيرم في موعدها، وكذلك امتحانات الفصل الدراسي الأول 2020، مؤكدا أنه تم التوجيه من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أمس، بضرورة الاستعداد لإجرءها وتطبيق كل الإجراءات الاحترزاية المشددة التي تحقق السلامة والوقاية لجميع منتسبي القطاع الجامعي.

وتابع، أنه في حالة الاشتباه بإصابة أي طالب في الامتحانات بكورونا المستجد، فسوف يتم التعامل معه فورا وتأجيل الامتحانات له كعذر مرضي حتى يتم تماثله للشفاء وتحديد موعد آخر لإجراء الامتحان بكامل الدرجة، مؤكدا أن صحة وسلامة الطلاب هدف أسمى تسعى الجامعات لتطبيقه.

وبدأت الجامعات الحكومية والخاصة، أمس، إجراء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول 2020، وسط عدد من الإجراءات الاحترزاية المشددة للوقاية من فيروس كورونا "المستجد 19".

وأكد عدد من رؤساء الجامعات أن الجامعات متلزمة بجميع الإجراءات الاحترازية المشددة لموادهة كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال فترة الدراسة، مؤكدين أنه لاتوجد أي إصابات مؤكدة بين الطلاب داخل الحرم الجامعي منذ بدء الدراسة للعام الجديد.