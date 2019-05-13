شارك المئات من الأقباط بشبرا الخيمة في قداس الصلاة على روح المتنيح القس مقار سعد، الذي لقي مصرعه اليوم إثر إطلاق الرصاص عليه من قبل خادم الكنيسة كال ش، داخل حجرته بكنيسة مارمرقص الرسول بشبرا البلد.

وأقيم القداس الإلهي في كنيسة أبو سيفين بالوحدة العربية، ونقل الجثمان لدفنه بشبين القناطر في إحدى المقابر التابعة للكنيسة هناك، فيما تغيب الأنبا مرقس مطران شبرا وتوابعها عن قداس الجنازة لوجوده في الولايات المتحدة الأمريكية.

يقام عزاء المتنيح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين بالوحدة العربية ويومي الثلاثاء والأربعاء بكنيسة مارمرقس الرسول المنشية الوحدة العربية بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بمصرع القس مقار سعد، 65 عاما، راعي الكنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، اليوم، بسلاح ناري "طبنجة" على يد خادم الكنيسة (كمال ش. ش.- 54 عاما)، مقيم أم بيومي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس، وتوفى على إثرها في الحال.

وأدلى المتهم باعترفات تفصيلية أمام رجال الشرطة بقسم ثان، وتضمنت الاعترافات قيامه بشراء السلاح المستخدم في الواقعة "طبنجة" من شخص لا يعرف بياناته، وأخفاها داخل الكنيسة بمخزن الأمتعة بالطابق الخامس، واليوم عقب حدوث مشادة كلامية بينهما أحضره وأطلق الرصاص على المجني عليه أثناء جلوسه داخل حجرته وفر هاربا.

وأضاف المتهم، أن الدافع وراء القتل هو وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجني عليه بالاتفاق معه بمساعدته في زواج نجلته، وإعطائه مبالغ مالية ولم يف بذلك، ومنذ يومان أعطاه 1000 جنيه فقط.

وتابع، أنه اليوم عاود طلب مبلغ مالي آخر من المجني عليه إلا أنه رفض، فحدث بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بإطلاق عدة أعيرة نارية صوبه، محدثا إصابته التي أودت بحياته، وسلم نفسه للشرطة بعدها.

تحرر المحضر اللازم وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.