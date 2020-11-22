يسرا تعود لـ"بلاتوه السينما" بـ"ليلة العيد".. والسبكي: الفيلم قريبا

تعود الفنانة يسرا إلى بلاتوهات السينما من خلال مشاركتها في فيلم جديد يحمل اسم "ليلة العيد".

ويعقد المنتج أحمد السبكي، والمؤلف وائل عبدالله، والمخرج سامح عبدالعزيز، جلسات تحضيرية لاختيار فريق العمل، وبقية الأبطال، وكافة التفاصيل المتعلقة بأماكن التصوير والإكسسوارات والملابس.

ونشر المنتج أحمد السبكي، عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالمخرج سامح عبدالعزيز، والفنانة يسرا، التي ظهرت وهي تحمل نسخة من سيناريو فيلم ليلة العيد.

وكتب أحمد السبكي، معلقًا على الصورة بقوله: "فيلم ليلة العيد.. قريبًا".

وكان آخر أعمال الفنانة يسرا في السينما من خلال فيلم صاحب المقام، إخراج محمد العدل "ماندو"، وتأليف إبراهيم عيسى، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، محمود عبدالمغني، إبراهيم نصر، بيومي فؤاد، إنجي المقدم.

وتدور أحداث فيلم "صاحب المقام"، الذي عُرض على منصة إلكترونية، حول "يحيى" الذي يعيش في عالم من الثروة واللامبالاة، وحينما يقرر هدم مقام يرتاده الزوار من أجل إنشاء منتجع سياحي، تنقلب الأمور، ويصبح الأمل الوحيد في امرأة غامضة تُدعى "روح".

وكانت الفنانة يسرا قد كشفت عن أسماء 5 أشخاص أثروا في حياتها بالإيجاب أو بالسلب، قائلة إنّ أول اسم هو والدتها، إذ أثرت عليها بالإيجاب: "دايمًا كنت بقول لها يا حبيبة يا غالية".

وأضافت يسرا خلال حوار مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، أنّ الاسم الثاني هو زوجها "خالد": "هكتب جنبه إنّه حبيبي وحبيب عمري وصديقي وأنضف حاجة في الدنيا وربنا هداني بيك".

وتابعت أنّ ثالث اسم هو خالتها "ماما سلوى": "ماكنتش أقدر أقول لها خالتي، كنت لازم أقولها ماما سلوى وإلا ألاقي الشبشب طاير في وشي، ربتني وخافت عليا، هكتب جنب اسمها أطيب قلب في الدنيا".

وكشفت يسرا عن رابع اسم وهو "مولي"، موضحة أنّها خالتها الثالثة: "كانت شرباتات وكنت بقول لها كل حياتي أرجع بالليل من أي سهرة وأحكيلها كل حاجة، وعشت عندها 7 سنين لما سبت بيت أبويا صانتني، دي اسمها مولي الحنينة".

ولفتت إلى أنّ الاسم الخامس والأخير هو والد زوجها صالح سليم: "كان رمز في حياة مصر وحياتنا كلنا، بصرف النظر عن كوني مرات ابنه، هو رمز للاحترام والحق والنضافة، ولا بيعرف يكدب أو يجامل، وخالد طالع له أوي".

وأشارت إلى أنّ هناك مَن أثروا عليها خارج العائلة، مثل الفنان الكبير عادل إمام، والمخرج العالمي يوسف شاهين، والمخرج علي بدرخان، وإيناس الدغيدي، ووحيد حامد، وشريف عرفة: "مسيرتي فيها ناس كتير".