"مصر الخير": جهزنا 182 مدرسة في 20 محافظة و1844 منحة للمتفوقين

قال الدكتور صابر حسن، رئيس قطاع التعليم في مصر الخير، إن مؤسسة مصر الخير رأت أن الاستثمار في التعليم هو أهم رسالة لها والتي تساهم في بناء الإنسان، لا سيما أنها تؤمن بأن التعليم هو السبيل لتحقيق هذه الرؤية.

وأضاف حسن أن مؤسسة مصر الخير سخّرت كل إمكانياتها لدعم الإتاحة التعليمية لنظام التعليم المصري ودعم الجودة للمشروعات التعليمية ودعم تمكين التجارب والنظم الناجحة في النظام التعليمي المصري.

وأكد صابر أن المؤسسة بدأت بدعم قطاع الطفولة وتجهيز 350 قاعة حضانة ورفع كفاءة العاملين بتلك الحضانات، كما جهزت 182 مدرسة في 20 محافظة، بالإضافة إلى تشغيل 1080 مدرسة في 10 محافظات تتيح فرصة لمن تسرب من التعليم.

وأشار إلى أن قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير نجح منذ 2010 في تقديم 1844 منحة دراسية للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أنها وفرت الفرصة لأصحاب الهمم للوفاء بمتطلباتهم التعليمية.

وأوضح أن مصر الخير عملت على السعي للحد من البطالة بتدريب 18549 فرصة للشباب من 18 عامًا لاقتحام سوق العمل، ورفعت كفاءة الجودة التعليمية لتدريب 18 ألفاً و400 معلم بما يتناسب مع إدخال التكنولوجيا، وتوفير 1200 فرصة تدريب وتشغيل في المجال الحيوي ورفع كفاءتهم في مجال ريادة الأعمال.

وعن دعم وتمكين التجارب والنظم الناجحة في النظام التعليمي المصري، قال صابر إن المؤسسة دعمت إنشاء الكلية التكنولوجية المصرية الصينية، بالتعاون مع الصين وإتاحة مئات الفرص للطلاب، وكذلك التعاون مع صندوق تطوير التعليم وتقديم 16 منحة دراسية في إيطاليا.

وتقديم رعاية تخصص البتروكيماويات كأحد التخصصات الهامة بالمدرسة الفنية الصناعية نظام الخمس سنوات بالسويس والتي تتيح 60 فرصة تعليمية سنوية بالمدرسة.