إسلام عنان: مصر تعاقدت على جرعات كورونا تكفي 35 مليون مواطن

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بدأت أول نوفمبر الجاري، بعدما بدأت في آسيا وأوروبا والأمريكتين والشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أن مصر حجزت جرعات من لقاحات كورونا تكفي أكثر من 35 مليون مواطن، وبالتالي فإن الجائحة إذا قلت إلى 50%، فإن هذا يعني تحول كورونا إلى مرض كالإنفلونزا الموسمية أعراضه ليست حادة.

وأضاف عنان خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز": "لم تصل دول الشرق الأوسط إلى سيناريو سيئ مقارب لما حدث في أوروبا، وأتوقع ألا نصل إلى نفس السيناريو"، مشيرًا إلى أن الإصابات ترجع إلى الفيروس والإجراءات الاحترازية.

وتابع: "فيروس كورونا لم يتغير، كما أن معدل انتشاره لم يتغير أيضًا، ويتبقى هنا التزامنا بالإجراءات الاحترازية، الذي يرتبط بارتداء الكمامات والغرامات التي تفرضها الدولة على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وبخاصة أن الالتزام بها أصبح شيئًا نادرًا في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى عودة السلام بالأيدي وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أن معدلات الوفيات تدل على قوة المنظومة الصحية، إذ يجب التعامل مع المرضى مبكرًا ومنحهم البروتوكول العلاجي، وهو ما لم يكن واضحًا في الموجة الأولى، وكل شيء كان يظهر له دواءً يتم تجربته، لكن هذا الأمر أصبح مختلفًا الآن، وبات هناك بروتوكول واضح للحالات الخفيفة والمتوسطة والحادة.

ولفت إلى أنه "لو حصلت الفئات المصابة بأعراض خطيرة من كورونا على اللقاح، فإن العالم سينجح في القضاء على خطورته، موضحًا أن هذه الفئة نسبتها 20% وهي الكادر الطبي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهي الفئات التي يجب أن تحصل على اللقاح، وتمثل نحو 25 مليوناً في مصر".