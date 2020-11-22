نائب مطروح في مجلس النواب يعلن تعافيه من كورونا

أعلن، منذ قليل، نائب مطروح مهدي العمدة عضو مجلس النواب، تماثلة للشفاء تمامًا من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وذلك بعد إصابته منذ ما يقرب من أسبوعين.

وقال النائب: "الحمد لله، والشكر لله، وبفضل الله، ثم دعائكم الصادق والمتابعة المستمرة مع الدكتور ياسر همام أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى صدر مطروح، والالتزام التام بكورس العلاج، تماثلت للشفاء نهائياً من هذا الوباء".

ووجه النائب نداء إلى أهالى مطروح، قائلًا: "على جميع أهالينا بمطروح الالتزام بارتداء الكمامة، خصوصاً خلال تواجدهم بالأماكن المزدحمة ووسط التجمعات، فالكمامه هى وسيلة الدفاع الأولى، للحمايه من هذا الفيروس الخطير، حفظكم الله جميعاً ورفع عنا هذا البلاء برحمته وقدرته وجوده وكرمه".