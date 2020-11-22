المنشآت الفندقية: تشديد الإجراءات بالفنادق تحسبا لموجة كورونا الثانية

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إنه تم التنبية على كل فنادق المحافظة بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا والتي بدأت تضرب العديد من الدول المجاورة لمصر.

وأضاف لـ"الوطن" أن ارتفاع الإصابات بالفيروس في العديد من الدول الأوربية وإعلان العديد منها حالة الإغلاق التام آثر بالسلب على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن نسب الأشغال بفنادق الغردقة ومرسى علم خلال الأسبوع الحالي تتراوح ما بين 10 إلى 15%، موضحا أن العديد من الفنادق بالبحر الأحمر أغلقت أبوابها نظرا لعدم وجود زبائن خلال الفترة الحالية، متابعا "عدد الفنادق بمحافظة البحرالأحمر التي حصلت على شهادة (السلامة الصحية) بلغت نحو 210 فنادق".

وأكد أن هناك العديد من الدول الأوربية لا زالت ترسل سائحيها إلى مصر حتى الآن مثل أوكرانيا وبيلاروسيا وصربيا والتشيك وسويسرا وهولندا، إضافة إلى أعداد قليلة من المواطنين المصريين، لافتا إلى أن نحو 90% من أعداد السياح المتواجدين بالغردقة حاليا من الأوكران.

انتعاشة سياحية خلال الموسم الشتوي المقبل

ومن جهته قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنه من المتوقع أن تحقق الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بداية من الموسم السياحي الشتوي المقبل أرقاما جيدة بعد أن يكون العالم تخلص بشكل كبيرمن فيروس كورونا، موضحا أن الموسم الصيفي القادم سيشهد تواجد سياح بالمقصد السياحي المصري ولكن ليس بالعدد الذي سيتواجد خلال الشتاء.

وأشار إلى أن الاشغالات الفندقية بكل المدن السياحية المصرية تراجعت بشدة خلال الشهرالحالي، وذلك بسبب قرارات الإغلاق التي قامت بها العديد من الدول الأوربية وحظرها لسفر سائحيها خارج دول الاتحاد الأوربي، لافتا إلى أن هذا التراجع سيستمر خلال الفترة المقبلة ولحين عودة حركة الطيران المنتظم والعارض بين تلك الدول ومصر.