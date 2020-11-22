وزير التعليم: 90% نسبة إقبال التلاميذ على مجموعات التقوية بالمدارس

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية تنفذ كل الإجراءات الوقايئة ضد كورونا، مشيرا إلى أن 90% نسبة إقبال التلاميذ على مجموعات التقوية بالمدارس، موضحا أن الوزارة لن ولم تسمح بعودة الدروس الخصوصية مرة أخرى.

وقال شوقي، في تصريحات لـ"الوطن"، إن مجموعات التقوية البديل الشرعي للدروس الخصوصية، لافتا إلى أن جميع المدارس تنفذ إجراءات التعقيم والتطهير قبل حضور التلاميذ المجموعات من خلال تعقيم الفصول الدراسية ودورات المياه وقياس حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الفصل لحضور المجموعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف شوقي، أن العام الدراسي الجديد في أسبوعه السادس يسير بصورة طبيعية ومنتظمة ولا يوجد أي أزمات تؤثر على سير اليوم الدراسي، لافتا إلى أن فيروس كورونا لن يؤثر على العام الدراسي الجديد لأن الوزارة وضعت بدائل وسيناريوهات عديدة سيتم تنفيذها حال حدوث أي معوقات من شأنها تهديد سير العملية التعليمية.

وأوضح وزير التعليم، أن صعوبات العام الدراسي الجديد تكمن في كم الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة عازمة على استكمال وإنجاح العام الدراسي تحت أي ظرف، قائلا: "العام الدراسي الحالي استثنائي بسبب جائحة كورونا".

وأشار وزير التعليم، إلى أن جميع الامتحانات سواء النقل والشهادات ستتم في مواعيدها المحددة طبعا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020-2021، موضحا أن الحديث المتكرر عن تأجيل أو إلغاء الامتحانات كلام مستهلك وليس له أساس من الصحة.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فرض رسوم على طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية لدخول الامتحانات، بواقع 148 جنيهًا لطلاب الشهادة الإعدادية، و200 جنيه للشهادة الثانوية العامة، و192 جنيهًا للشهادة الدبلومات الفنية، وذلك بسبب التكلفة المرتفعة لإجراءات الامتحانات في ظل جائحة فيروس كورونا.