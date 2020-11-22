غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية ببورسعيد

أسفرت الحملة المكبرة لموظفي حى الزهور بمحافظة بورسعيد عن غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بالحى، وذلك استمراراً لأعمال غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بالحي.

أشرف على الحملة فوزي الوالي رئيس حي الزهور، ورصد خلال مروره في شوارع الحى مركزين للدروس الخصوصية وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تم تنفيذ قرار غلق وتشميع 2 سنتر للدروس الخصوصية بكل من عمارة سعد زغلول وعمارة 49 شقة 2 بمنطقة المروة. ويأتي ذلك فى إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية.

من جانب آخر وبناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بشأن إعادة الانضباط للشارع وفتح الشوارع المغلقة بالحى وإزالة الاشغالات الثابتة والمتحركة التى تعوق حركة المواطنين وحركة المرور والتزام الجميع بالمساحات المصرح بها، فقد قامت حملة أشغالات اليوم بقيادة رئيس حى الزهور وشارك بالحملة لمياء الجيار سكرتير الحى وقناوى الجمل مدير إدارة الإشغالات حيث تم المرور على عدد مناطق وشوارع بنطاق الحى وهم شوارع حسنى مبارك ومحمد حمزة والنصر و٢٣ ديسمبر ومنطقة أبراج ابو قمصان ومحيط المجمع الإسلامي وأمام وموقف دمياط .

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة بترينة كبيرة و١٢ استند شيبسى صغير و٢ استند كبير ولافتة حديد وعربة يد صغيرة خشب وعربة صغيرة حديد وسلم حديد صغير وبنك استلس للجزارة و٢ كرسى اسود حديد و ٢حامل حديد يستخدم فى الأفران و٢ تربيزة خشب ومصادرة ٥ درج بلاستك.

وانتهت الحملة في تمام الساعة التاسعة صباحا بدون أى تداعيات أمنية.

كما أكد فوزي الوالي رئيس الحي صباح اليوم على استمرار أعمال رفع تجمعات القمامة والمخلفات بحي الزهور حيث قام العمال والمعدات التابعة لإدارة تحسين البيئة برفع وإزالة تجمعات القمامة والمخلفات.

وياتى ذلك فى إطار جهود الحي المستمرة لرفع كفاءة ومستوى النظافة العامة بمختلف مناطق وقطاعات الحى وتم العمل بالوردية الأولى.