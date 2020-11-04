أخبار التعليم اليوم.. عودة مراكز الدروس الخصوصية وحقيقة تعليق الدراسة

منذ بداية العام الدراسي ويتابع أولياء الأمور بشغف كل الأخبار المتعلقة بالدراسة، وخاصة المراكز الخصوصية، وهل سيتم تعليق الدراسة؟ وموعد انتخابات الاتحادات الطلابية.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير أهم الأخبار الخدمية التي شغلت بال القراء على مدار الساعة، خصوصا أبرز أخبار التعليم اليوم ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

للوقاية من فيروس كورونا.. الانتظار ممنوع

تواصل وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة إجراءاتها الوقائية لحماية الطلاب بالمدارس، من خلال تحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، مع استمرار التطهير بشكل دائم في الفصول والحمامات، والتهوية الجيدة للفصول.

وتطبق وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات الاحترازية، أهمها قياس درجات الحرارة على الطلاب والمعلمين والعاملين داخل المدرسة، وذلك قبل الدخول من بوابة المدرسة، لرصد أي ارتفاع في درجات الحرارة، إلى جانب تشديد الوزارة على عدم التزاحم على بوابات المدرسة، سواء أثناء دخول أو خروج الطلاب من المدرسة، إضافة إلى فرض ارتداء الكمامة الوقائية على الطلاب والمعلمين حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وزارة التربية والتعليم: لا عودة لمراكز الدروس الخصوص

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تسمح بإغلاق أو تعليق الدراسة، خاصة مع انتشار الأقاويل حول حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكد شوقي في تصريحات لـ"الوطن"، أن الوزارة ستقف بالمرصاد أمام عودة مراكز الدروس الخصوصية، خاصة في ظل توفير مجموعات تقوية التي هي البديل الشرعي والمناسب لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.

توفير شاشات ذكية للكليات وأطباق هوائية للمدن الجامعية

استعرض مجلس جامعة القاهرة في اجتماعه الشهري، انجازات الجامعة، خاصة التقدم في التصنيقات الدولية، وفوز عدد من الأساتذة بجوائز الدولة في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة.

وأكد المجلس خلال الاجتماع تحويل الجامعة إلى الجيل الثالث، وبناء بيئة تحفز الابتكار والإبداع، من خلال توفير الشاشات الذكية بجميع الكليات وزيادة سرعة الإنترنت.

تحذير طلاب الثانوية من الكيانات الوهمية

حذر السيد عطا، المشرف على التنسيق، ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من الكيانات الوهمية والمؤسسات التي تدعى انتسابها للوزارة، مؤكدا أن المؤسسات التعليمية الخاصة داخل مصر والمعتمدة بياناتها متاحة على المواقع ووسائل التواصل المختلفة للوزارة للاطلاع عليها.

وشدد رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، على ضرورة عدم الانسياق خلف مروجي الحملات الإعلانية للأكاديميات والجامعات خارج مصر أيضا، مطالبهم بالاستفسار عن جميع الأماكن التعليمية خارج وداخل مصر قبل الالتحاق بها، من خلال المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الكائن مقره بجامعة القاهرة.

تحديد موعد انتخابات الاتحادات الطلابية

تبدأ الجامعات خلال فترة قصيرة إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية، وفقًا للائحة، ومن المقرر أن تتم خلال الترم الأول.