المترو: 70% من الركاب ملتزمون بارتداء الكمامات داخل المحطات

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، عن أن 70% من الركاب ملتزمون تماما بارتداء الكمامات الطبية داخل محطات المترو بالخطوط الثلاثة للوقاية من كورونا، مشيرا إلى أنه تم منع العديد من الركاب غير الملتزمين بارتداء الكمامات بدخول المحطات، موضحا أن جميع أعمال تعقيم وتطهير القطارات تتم بصورة دورية.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا يوجد أي قرار بتعديل مواعيد قطارات المترو تحسبا لحدوث موجة ثانية من كورونا، مشيرا إلى أن الجميع داخل شركة المترو يعمل من أجل توفير جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، مؤكدا أن الشركة مستعدة تماما للتصدي لفيروس كورونا، من خلال تنفيذ جميع إجراءات التعقيم والتطهير.

وأضاف متحدث مترو الأنفاق، أن جميع قطارات المترو بالخطوط الثلاثة يتم تعقيمها قبل وبعد انطلاق الرحلات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، مؤكدا أن هناك 30 وحدة إسعافية متنقلة متواجدة بجميع المحطات لعلاج الحالات المرضية الطارئة، منوها إلى أنه في حال رصد حالة يشتبه في إصاباتها بكورونا يتم حجزها فورا بأحد الوحدات الإسعافية لحين التواصل مع أقرب مستشفى عزل لنقلها ولتقلي العلاج المناسب.

وأوضح عبدالهادي، أن شركة المترو تعمل يوميا بجداول تشغيل للخطوط الثلاثة تشمل بدء التشغيل اليومي من الساعة 5.15 صباحا من المحطات الابتدائية على أن يكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 23.15 مساءً، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 23.30 مساء، وتشمل جداول التشغيل قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 23.35 مساءً كما سيكون مواعيد قيام أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 23.15 مساء ومن العتبة 23.45 مساء.

ونوه متحدث مترو الأنفاق، أن توفير الكمامات الطبية بمنافذ بيع التذاكر لبيعها للركاب بشكل اختياري بـ3 جنيهات، لافتا إلى أن أي راكب سيتم ضبطه دون ارتداء الكمامة سيتم تحرير محضر ضده وتغريمه 4 آلاف جنيه.