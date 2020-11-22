انطلاق برنامج "لائق للحياة" لنبذ العنف بين الطلاب بمدارس البحر الأحمر

انطلق اليوم الأحد برنامج "لائق للحياة" بمدارس محافظة البحر الأحمر تحت إشراف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومحمد ابراهيم مدير عام الإدارة وبالتعاون مع معهد جوته الألماني ووزارة التربية والتعليم المصرية، َوذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

انطلق برنامج لائق للحياة اليوم بمدرسة محمد الطيب التجريبية بالغردقة بمتابعة محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية وبمشاركة توجيه التربية النفسية بالبحر الأحمر، وأدارت الجلسة أسماء رمضان الإخصائية النفسية بالمدرسة.

وقال علاء حسن مدير مدرسة الطيب بالغردقة انطلاق البرنامج بمدرسة محمد الطيب التجريبية إن البرنامج يهدف لصقل مهارات الطلاب المراهقين ونبذ العنف بالمدارس.

وبدأت الجلسة بوضع الطلاب لقواعد العمل، وقياس الأجواء النفسية عن طريق لعبة الكروت، تلاها الإحماء النفسي وبعض الألعاب الجماعية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

كما جرى خلال الجلسة التعريف بفيروس كورونا، وأعراضه، وطرق الوقاية منه، وتوضيح الطلاب للمعلومات التي اكتسبوها من الجلسة من خلال عدد من المطويات.

وقالت أسماء رمضان الأخصائية النفسية، إن الجلسة أضافت للطلاب نوعا من المرح والبهجة للخروج من الروتين الدراسي داخل المدرسة، ومساعدة الطلاب على التعبير عن مخاوفهم من الفيروس بحرية وطلاقة، لافتاً إلى أن الهدف العام للورشة مناهضة العنف ومقاومة كل الظواهر السلبية داخل المجتمع.

وأوضح محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية أن حجم برنامج لائق للحياة يؤكد أنه هام ويحقق الفارق ومناسب للمجتمع المصري وتحتاجه المدارس في ظل التوجه القومي المصري في هذا الإطار، ويتكون البرنامج من 15 مهارة يتم تدريب طلاب المرحلة الإعدادية والثانوية عليها، وكلها تدريبات يحتاجها الطالب في هذه المرحلة العمرية التي يمر بها منها الثقة بالنفس ولغة الجسد والتحفيز والتعاون والشعور بالآخر، مؤكدا أن هذه المهارات سيتم التدريب عليها وتطبيقها في المدرسة، ثم يتم تعميمها علي مدارس البحر الأحمر.

وتبرز الأهمية الكبرى لهذا التدريب أنه يُقدم للطلاب في سن يكون التدريب والتعليم فيها كالنقش علي الحجر، كما أنه يأتي تأكيدًا للسياسة العامة للدولة التي تؤكد على ضرورة نبذ العنف والتعصب.