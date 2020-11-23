"التعليم" تضع 12 إجراء احترازيا جديدا لمواجهة الموجة الثانية من كورونا

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، عن تجهيز الوزارة لإجراءات احترازية جديدة سيتم تطبيقها لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا إن حدثت، مشيرا إلى أن الوضع الصحى بالمدارس مستقر للغاية ولا يوجد أى تخوفات على أبنائنا الطلاب من جائحة كورونا، فى ظل ما تقوم به الوزارة من تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس، موضحا أن العام الدراسي الحالى 2020-2021، سيكتمل مهما حدث.

ونوه مجاهد، خلال تصريحاته لـ"الوطن"، بأنه لا يوجد ما يعكر صفو العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، مشددا على جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية بالاتزام بارتداء الكمامات الطبية طوال اليوم الدراسي وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من العدوى من فيروس كورونا.

وترصد "الوطن" 12 إجراء احترازيا جديدا سيتم تطبيقها فى المدارس حال حدوث موجة ثانية من كورونا، وهى كالتالى:

1- تعقيم الفصول الدراسية والمقاعد الخشبية قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

2- قياس حرارة التلاميذ والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدارس.

3- إلزام جميع الطلاب من هم فوق 14 عاما بارتداء الكمامات الطبية.

4- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير فى المدارس.

5- تجهيز غرف العزل بالمدارس بجميع المستلزمات الطبية والإسعافات الأولية.

6- عدم السماح لأى طالب درجة حرارته 38 درجة مئوية من دخول المدرسة.

7- التهوية للفصول والمعامل، ومنع التدخين وتجمعات أولياء الأمور ودخول الطلاب بانتظام.

8- كل معلم يرافق طلابه من الطابور إلى الفصل وينظم دخولهم وجلوسهم.

9- تطهير دورات المياه.. وتنفيذ التباعد الاجتماعى بين التلاميذ داخل الفصول الدراسي.

10- تقليل أعداد الطلاب فى الفصل الواحد لمنع انتشار عدوى كورونا.

11- تعقيم الفصول الدراسية بشكل منتظم قبل بدء مجموعات التقوية بشكل يومى.

12- متابعة أسباب غياب أى طالب عن المدرسة لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة حياله.