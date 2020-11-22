جامعة الإسكندرية تقدم 8 نصائح للتعامل مع مصاب كورونا بالعزل المنزلي

قدم المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، عدة نصائح للشخص القائم برعاية المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي يخضع للعلاج من خلال العزل المنزلي.

ونشر المعهد النصائح على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كالتالي.

1- يتولى رعاية المريض شخص واحد فقط، على ألا يكون مسنًا أو مريضًا يعاني من أي أمراض مزمنة، ومهمته تتمثل في تقديم الطعام والشراب والدواء.‬

‫2- عند تقديم الطعام للمريض، يجب ارتداء الشخص المسؤول عن رعايته الكمامة، وكذلك الأمر بالنسبة للمريض.‬

‫3- المسافة بين المريض ومقدم الرعاية لا تقل عن 1.5 متر، ويستحسن لو تعامل المريض مع من يرعاه بظهره.‬

‫4- المدة التي يقضيها الشخص المسؤول عن الرعاية في حجرة المريض لا تزيد عن 15 دقيقة، ويُفضل أن تكون أقل من ذلك.

‫5- ارتداء القفازات الطبية قبل أي تعامل مباشر مع المريض، أو عند تقديم مساعدة له عن قرب، ويتم التخلص من القفاز الطبي بكل حرص بعدها، وفي كيس منفصل.‬

‫6- بعد أي تعامل مع المريض يجب على الشخص المسؤول عن رعايته غسل اليدين جيدًا، ولا يضع يده على وجهه أبدًا قبل الغسيل.‬

‫7- يجب على الشخص المسؤول عن تقديم الرعاية للمريض، بث الطمأنينة والهدوء على المريض، لأن الخوف والذعر قد يؤثران على حالته الصحية.‬

‫8- توفير وسائل للترفيه والتسلية للمريض لرفع روحه المعنوية حتى يعبر الفترة المرضية.