"البحوث الفلكية": زلزال بالدلتا والمحلة بقوة 3.5 درجة.. و"محدش حس بيه"

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 هزة أرضية بالدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى.

وأوضح "القاضي"، في بيان صادر اليوم، أنَّ الزلزال حدث في الساعة 11: 53 دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 30.93 شمالًا خط الطول 31.25 شرقًا، وعمق21 كم، مؤكّدًا أنَّه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.