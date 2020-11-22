ماركة "زلزال".. جمارك دمياط تحبط تهريب 6 أطنان حشيش من سوريا للسودان

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بميناء دمياط، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإحباط تهريب كمية من كبيرة من مخدر الحشيش.

وبناء على إخبارية مقدمة من المقدم إسلام السيد البسيوني، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، وطارق وهدان مدير عام الإدارة العامة للترانزيت بدمياط، وصفوة والي مدير مجمع الترانزيت، بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم HLCULT4201100830 حاوية 40 قدم رقم UACU5794410 قادمة من سوريا، برسم الترانزيت المباشر، والوجهة النهائية السودان باسم شركة ا . ا . ل بالخرطوم، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 672 لوح خشب MDF بوزن قائم 16 طنًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، حيث تبين وجود 30 ألف طربة (فرش)، زنة كل منها 200 جرام تقريبًا، وبها عجينة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر ماركة "السلطان" و"زلزال" بوزن إجمالى 6 أطنان مخبأة ومضغوطة بين ألواح الخشب "MDF"، حيث بلغت قيمة المضبوطات 300 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 600 مليون جنيه.

وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.