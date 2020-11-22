محمود الليثي يهنئ أحمد سلطان بخطوبته: "شكلك مؤدب أوي"

هنأ الفنان الكوميدى محمود الليثى صديقه أحمد سلطان على خطبته، أمس، من فتاة خارج الوسط الفني، وذلك عبر حسابه على موقع "فيس بوك".

ونشر "الليثي" مجموعة من الصور له، وعلق عليها قائلاً، "الف الف مبروك يا سلاطينوو.. شكلك مؤدب أوي".

احتفل أحمد سلطان بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفنى، ونشرت له صور على مواقع التواصل الاجتماعى لتهنئته.

أحمد سلطان فنان كوميدى شاب شارك فى العديد من المسلسلات منها أبو العروسة، جمع سالم، بدل الحدوته تلاته، سوبر ميرو.

يذكر أن الثنائي يجمع بينهما برنامج snl بالعربي، والذي يعرض حالياً علي أحد القنوات الفضائية، وحقق نجاحاً كبيراً.

وكانت أخر أعمال أحمد سلطان برنامج "برنس ونص" الذي أذُيع على "البرنامج العام" في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة إسلام إبراهيم، وأحمد سلطان، ونانسي صلاح، وطارق عبد المنعم.

وجسد في المسلسل شخصية "نص" شقيق إسلام إبراهيم "برنس، وجمعتهما مواقف كوميديا مختلفة، على مدار الأحداث.

وأعرب عن سعادته البالغة، لخوضه هذه التجربة، لاسيما تعاونه مع إسلام إبراهيم ونانسي صلاح، حيث تجمعهم "كيما" مُشتركة: "كنا نُطلق العديد من الإفيهات طوال الوقت، والكواليس كانت عبارة عن كوميديا وهزار، فنحرص على إضحاك الناس والاعتماد على خيالهم"، متابعًا بقوله: "أنا وإسلام مكناش بنسيب المايك".

وتابع، "لدي رغبة في خوض أي شيء جديد، لاسيما التمثيل الإذاعية، بعيدًا عن الصورة التليفزيونية، فضلًا عن تفاعل الجمهور مع المحتوى بدون رؤيتي، من خلال التخيل".