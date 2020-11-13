محمود الليثي يعلن عن دويتو غنائي يجمعه بـ مي عمر

أعلن المطرب الشعبي محمود الليثي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، استعداده لتقديم دويتو جديد يجمعه بالفنانة مي عمر في مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، معلقا: "بأمر الله دعواتكم".

وخضعت الفنانة مي عمر، أغسطس الماضي، للعديد من البروفات على الغناء والاستعراضات، وذلك قبل بدء تصوير مسلسلها الجديد "لؤلؤ"، والذي تجسد خلال أحداثه دور مطربة، وتؤدي من خلاله أكثر من أغنية بصوتها.

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مى عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، محمد الشرنوبى، وإدوارد، وهيدى كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبدالسلام، ومقرر عرضه فى بداية الموسم الشتوي. ‏

ويعد العمل أولى بطولات مي عمر المطلقة، بعد عدد من المسلسلات الناجحة آخرها "الفتوة" مع ياسر جلال رمضان الماضي والذي حقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة ونال إشادات عديدة من الجمهور.

ويظهر في المسلسل مع مي عمر، الفنان أكرم حسني، كضيف شرف، وذلك بعد تعاونهما معا في مسلسل "ريح المدام" مع أحمد فهمي، والذي عرض رمضان 2019.

في المقابل تحل "مي"، كضيف شرف على فيلم "العميل صفر" لـ "أكرم"، فيما سيكون الأخير ضيف شرف في مسلسل الفنانة "لؤلؤ".

وتأخر البدء في تصوير مسلسل "لؤلؤ"، بسبب جائحة كورونا والتي أدت إلى توقف عدد من الأعمال الفنية بناء على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على الفنانين.

وفور السماح بالبدء في التصوير استأنف فريق العمل التصوير للحاق بعرضة الشهر المقبل فور الانتهاء من تصويره

وقد تألقت "مي" رمضان الماضي في مسلسل "الفتوة"، حيث لفتت الأنظار بالدور الشعبي الذي قدمته أمام الفنان ياسر جلال.