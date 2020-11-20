انتشال جثة طبيب من أسفل عقار الجمرك.. والحصيلة 4 قتلى ومصابين

انتشلت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، جثة طبيب، 60 عاما، من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا العقار المشار إليه لـ 4 قتلى ومصابين اثنين.

تلقت غرفة عمليات المحافظة بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار سقف عقار بحي الجمرك، وانتقل قوات الحماية المدنية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص انهيار سقف الطابق الثالث علوي حتى الطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وجرى فصل جميع المرافق من الغاز والكهرباء والمياه.

كان شاب لقي مصرعه وأصيب 4 آخرين في انهيار جزئي بعقار آخر مكون من 3 طوابق، عصر اليوم، بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية، بسبب الأمطار.

وتتعرض الإسكندرية لنوة "باقي المكنسة"، اليوم، يصاحبها هطول أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة، ما تسبب في غرق عدد من الشوارع.